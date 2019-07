Aridane Santana se marcha cedido al Delhi Dynamos FC, otro club propiedad de aspire

Aridane Santana jugará cedido la próxima temporada en el Delhi Dynamos FC, equipo de la Superliga india que también es propiedad de Aspire. El delantero canario no rompe del todo su contrato con la Cultural —con quien le restan dos años más a razón de 250.000 euros por temporada— aunque, a priori, no volverá a vestir la elástica blanca. Después de varios días de negociaciones entre la directiva y el ariete canario, ambas partes han llegado a un acuerdo para que salga de la entidad. Aridane no entraba en los planes de José Manuel Aira, que cuenta con Dioni y Antonio López como referentes en ataque. | p.r.b.