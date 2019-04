Aridane: «Tenemos que salir a ganarlo todo»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Aridane Santana (Vecindario, 1987) afirma con respecto al momento por el que atraviesa la Cultural a falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato de Liga regular: «Tenemos que alargar los momentos buenos. No cambiar tanto durante el partido. Del último día, me quedo con el final. Soy optimista, me quedo con la reacción después del mazazo. Tenemos que salir a ganar todo, pero el equipo salió con fuerza y consiguió un punto cuando no había nada». A continuación añade: «Cuando no compites a nivel alto, los rivales te pueden hacer daño. Tenemos que centrarnos en competir a tope, dar todo, y alargar nuestras dinámicas positivas».

«Puedo entender las valoraciones desde fuera, pero el equipo no tiene ningún tipo de duda. Los entrenamientos son muy buenos, pero el domingo nos falta plasmar todo eso en la competición. En el día a día, no podemos decir nada del grupo. El equipo da todo, y no se guarda nada en cada partido. De eso estoy seguro», mantiene el punta.

«El equipo tiene que ganar el próximo partido, mantener esas señas de identidad que le permiten sacar el partido con solvencia. Sólo pensamos en sacar lo que llega, y lo inmediato es el choque ante el Salamanca», apunta.

«El partido no tendrá nada que ver con la ida. Sólo me vale ganar el partido. No hablamos de revancha, ni mucho menos. Sólo estamos centrados en competir y en dar la mejor versión del bloque en el próximo duelo. Viendo al equipo trabajar, no tenemos duda en cuanto a las capacidades del grupo para competir ante cualquiera. Lo que queremos es generar ocasiones, luego habrá acierto, o no, pero hay que generar. Es un cúmulo de cosas, los rivales te ponen muchas dificultades, pero esos primeros goles son claves. Nos está costando ese punto», reconoce Aridane.

«No es fácil construir eso, crear con nuestro juego. Los rivales se fortalecen y el equipo trata de superar esas circunstancias con su línea de trabajo. Acostumbrarse a ese tipo de situaciones te exige aprovechar cada ocasión a disposición», expone el goleador.

«Trabajamos para generar y para materializar las ocasiones que tenemos. Siempre buscamos crear más. No estamos satisfechos con lo que hay. Esperamos un buen partido el domingo, en el que ofrezcamos lo mejor de nosotros mismos. El equipo no tiene ninguna duda, el domingo saldrá a por todas. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay que plasmar todo el trabajo de la semana en el partido. Ahí nos está costando, buscaremos mejorarlo de cara al choque con el Salamanca», concluye el delantero Aridane Santana.