El Aros no puede con el ogro Campus Promete

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

El Hijolusa Aros pagó con una derrota su estreno frente al principal candidato a hacerse un sitio en la máxima categoría del baloncesto femenino español, el Campus Promete (43-69). Y eso que las de Moses jugaron de tú a tú frente a un adversario que en los primeros 10 minutos se veía frenado por la eficaz defensa de las leonesas. La prueba de ello fue el 12-14 que reflejaba el electrónico tras el primer cuarto. Y eso que al Hijolusa Aros le pesaba su poco bagaje ofensivo en el que sólo Cohen parecía ver con cierta clarividencia el aro rival.

En los diez minutos siguientes previos al descanso las gipuzcoanas sacaban a relucir su potencial con una Ivanovic notable desde el perímetro complementada por la solvencia en el juego interior. La altura y físico del Campus Promete empezaba a imponerse a pesar de que las de Moses echaban el resto para mantenerse en el envite. El resultado era el 27-39 con el que ambos equipos se iban a vestuarios.

Precisamente ese intervalo no le sentaba nada bien a las leonesas que se atascaban en ataque y que con un parcial de 2-14 en contra veían como su oponente ponía la directa hacia el triunfo. No estuvieron acertadas en el lanzamiento exterior las jugadoras de Moses que no bajaron nunca los brazos, ni siquiera del tercer periodo, uno de los peores del equipo en esta temporada en el que sólo pudieron anotar dos puntos quedándose sin la opción siquiera de buscar la remontada. Un triple de Natalia López que en la acción siguiente cometía su quinta falta y las acciones de Itsaso Conde que acabaron en lanzamientos desde el punto de personal posibilitaron una ligera reacción que con un parcial de 6-0 a su favor abría un ligero hilo de esperanza para poder acercarse a un adversario poderoso en todas sus línea de juego. Ese trabajo hasta el final no les sirvió para evitar la derrota en el partido que abría la fase de ascenso en un pabellón Juan Ríos Tejera con un ambiente muy frío al ser el único partido de la jornada matinal.

Para la segunda jornada el Hijolusa Aros se ve hoy las caras con el CB Almería (17.00 horas), un rival que ha protagonizado la sorpresa del Grupo B y que llega con la moral crecida. Practica un baloncesto ágil y cuenta con una plantilla que combina la juventud de sus jugadoras de cantera y la experiencia de sus argentinas, curtidas en mil batallas internacionales. El triunfo se convierte en esencial para las de Moses frente a un plantel que a priori parece ser el más accesible, que no fácil, del grupo.

Resultado: Añares, 67-CB Almería, 68