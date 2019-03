Arranca la Eurocopa de las 12 ciudades

Dentro de tres meses y 20 días, el 12 de julio de 2020, el flamante estadio de Wembley acogerá la final de la primera, y probablemente última, Eurocopa multisede de la historia, con partidos en doce ciudades de doce países del continente, desde Bilbao hasta Bakú, pasando por San Petersburgo.

Además del partido por el título, Londres también será la sede de las dos semifinales, al estilo de la Copa inglesa, y de tres partidos en la primera fase, como cada una de las 12 sedes. La fase de grupos arrancará el 12 de julio en Roma con el inicio del grupo A, en el que comparte sede con Bakú, y Bilbao acogerá su primer encuentro el 15 de junio, con la inauguración del grupo E, que también disputa sus partidos en Dublín.

Ya en la fase eliminatoria, Wembley también acogerá un partido de octavos de final, como Budapest, Ámsterdam, Bucarest, Dublín, Glasgow, Copenhague y Bilbao; mientras que los cuartos de final se jugarán en Múnich, Roma, Bakú y San Petersburgo, completando un partido decisivo en cada una de las ciudades sede.

Hasta entonces, espera una fase de clasificación descafeinada, sin anfitriones exentos y 24 plazas a repartir entre 55 selecciones, dos clasificados directamente por cada uno de los diez grupos, además de una repesca final para cuatro equipos en la que tendrá trascendencia el resultado en la pasada Liga de Naciones.

Todas las grandes selecciones del continente aspiran a conseguir la clasificación sin sufrimiento, pero entre la clase media europea se abre una pelea preciosa, que dio comienzo con el primer partido de la fase, una contundente victoria de Kazajistán ante Escocia (3-0).

España comienza su camino a la Eurocopa este sábado en Valencia ante Noruega, en un grupo que también integran Malta, Rumanía, Suecia e Islas Feroe. A las puertas del primer partido la fase de clasificación, el plan ante los nórdicos presentará novedades forzosas respecto a la última versión de España, con la convocatoria repleta de caras nuevas.

Luis Enrique se exprime en cada entrenamiento para transmitir unos conceptos y una idea que lleva implementando desde su primera convocatoria, en agosto, y que todavía no ha encontrado unos nombres en los que plasmarse con claridad y eficiencia. Estamos trabajando conceptos, hay mucha gente que viene por primera vez y hay que intentar que se adapten lo más rápido a las ideas del entrenador, reconocía el barcelonista Jordi Alba, en la línea de todos sus compañeros.

Con la duda de Asensio, que ya completó el entrenamiento matutino de este jueves, pero sigue renqueante del golpe en el gemelo que recibió en el último partido del Madrid ante el Celta; el retornado Muniain apunta a la titularidad sin más extremos en la convocatoria, siete años y dos lesiones importantes después de su única comparecencia con la selección. En estos años me he conseguido sobreponer a lesiones y momentos difíciles, no había podido dar mi mejor nivel, pero los golpes te hacen reflexionar, valorar las cosas de otra manera, incluso cambiar el método de entrenamiento. Con trabajo y constancia, luego se saborea mejor el premio, dijo este jueves el atacante navarro del Athletic.

Algo más complicado lo tiene para estar en el once titular Jaime Mata, el delantero español de moda, con el buen momento de Rodrigo en el Valencia y el renacimiento de Morata en el Atlético. Creo que lo más importante es disfrutar cada etapa, estés donde estés. Cada vez la vida del deportista es más larga y ahora tener 30 años no significa que sea el final. Soy un caso atípico, eso es lo que genera algo más de inquietud, dijo el jugador del Getafe, debutante en Primera División y en la selección con la treintena a cuestas.

También apunta a titular alguno de los nuevos centrocampistas, Canales o Parejo, ante la duda de si el atlético Saúl, descartado en la primera lista, reclutado luego tras la enfermedad de Fabián Ruiz; recuperará el puesto preponderante en la medular que tuvo en los primeros y satisfactorios partidos de la era Luis Enrique.