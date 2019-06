Un arrestado en relación con el accidente aéreo en el que murió el futbolista Emiliano Sala

Un hombre ha sido arrestado este miércoles por su presunta implicación en la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala, aunque posteriormente ha quedado en libertad. El delantero, que había firmado un contrato con el Cardiff City, murió en un accidente aéreo en enero junto al piloto David Ibbotson cuando cruzaba el Canal de la Mancha, en un suceso que continúa siendo investigado por las autoridades.

Un portavoz de la policía del condado británico de Dorset, situado al sudoeste de Inglaterra, ha asegurado que el investigado es un varón de 64 años y de Yorkshire del Norte (nordeste de la isla), y que las familias tanto del deportista como del piloto del aparato ya habían sido informadas.

