Arsenal y Valencia se agarran a la Europa League como remedio

La Europa League estaba llamada a ser la guinda de la temporada de dos proyectos similares como el del Arsenal y el Valencia, que este jueves se miden en el Emirates en la ida de las semifinales del torneo, pero las dificultades de ambos para acceder por sus ligas a la próxima Champions, y al desahogo económico que supone, la han convertido en un clavo al que agarrarse para salvar la campaña, pues el equipo que la conquiste se llevará una plaza para disputarla.

Si el club de Mestalla, tras varios años sin rumbo, se encomendó a Marcelino García Toral en el verano de 2017 para un regreso a la élite que ya logró la pasada campaña pero que sigue siendo una ‘obligación’, el Arsenal recurrió en el pasado verano al vasco Unai Emery como sustituto del histórico Arsene Wenger con el mismo objetivo. La estabilidad de sus finanzas depende de ello.

EXISTENCIAS PARALELAS



Ambos equipos llegan también en un momento similar a esta cita. Tras derrotas seguidas en el caso de los Gunners les hacen depender de un ‘regalo’ del Chelsea para poder ser cuarto en la Premier. En el caso del Valencia, han sido dos los tropiezos seguidos que ha sufrido y los regalos deberían ser del Getafe y también del Sevilla.

“La concentración está en la ida, aunque hay que pensar también en la vuelta y en la Premier League, donde tenemos que quedar entre los cuatro primeros", explicó Emery. El vasco trata de evitar que su pasado valencianista marque el cruce y más intuyendo el recibimiento que puede tener en Mestalla tras haber celebrado con una ‘croqueta’ el pase del Sevilla en esta misma eliminatoria en 2014. "Lo que cuenta es el presente", apuntó.

García Toral no quiere que los últimos resultados de su rival despisten a su equipo. “Siempre diferencio competiciones y en la Europa League sus números son buenísimos”, recalcó. “Nos enfrentamos a un gran Arsenal con un potencial ofensivo brutal, al que hemos de contrarrestar muy buen para poder llegar con opciones a Mestalla”, destacó.

Para el asturiano la parcela clave será la defensiva pues es en ataque y en su casa, donde su rival es más peligroso. "Tiene mucho talento, tiene velocidad, hay que contrarrestar muy bien su contraataque y saber que atacarán cualquier robo en nuestro campo. Tienen dos delanteros que suman unos cincuenta goles esta campaña, a un jugador como Özil, que es un gran pasador, un muy bien entrenador y un estilo definido", dijo el asturiano que pidió "atrevimiento" y "normalidad" a los suyos para sacar un buen resultado.

PROBLEMAS CON EL MEDIO



Para completar los paralelismos, los dos equipos llegan con bajas sensibles en el centro del campo, aunque la situación puntualmente es más complicada para el Valencia. El Arsenal no podrá contar con Ramsey en lo que resta de campaña mientras que García Toral no podrá contar con ninguno de sus dos mediocentros defensivos, pues Kondogbia está lesionado y el exgunner Coquelin, sancionado para este choque pero no para la vuelta. Wass o Soler harán de escuderos de Parejo. En los visitantes tampoco estarán Cheryshev y el joven Kang In Lee.