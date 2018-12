Arthur: «Estoy rezando para que Neymar regrese al Barcelona»

P. RÍOS | BARCELONA

Arthur Melo se ha convertido en uno de los mejores fichajes de los últimos años para el FC Barcelona, no sólo por el rendimiento que ha mostrado hasta ahora sino, también, por todo lo que será capaz de aportar al juego del FC Barcelona de cara al futuro, durante la próxima década. El joven centrocampista, en una entrevista en el Mundo Deportivo, aseguraba que le encantaría un posible regreso de Neymar Jr a las filas culés. «Yo personalmente estoy rezando para que él venga porque es un crack, es indiscutible, y pienso que cuantos mejores jugadores tenga el equipo, mucho mejor», ha asegurado sin tapujos.

«Personalmente estoy torciendo mucho para que él vuelva, pero tiene su vida, sabe lo que hace y no sé cuanto profundo están esas negociaciones, si hay opciones de que venga o no. Pero es un amigo personal y un profesional al que admiro mucho y estaría muy feliz si pudiera volver aquí», ha señalado, dejando entrever que podrían existir negociaciones para que ‘Ney’ regrese a Can Barça.

Un deseo que comparten también algunos compañeros más en el vestuario del FC Barcelona.