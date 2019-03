Ascender por la vía rápida o sufrir

PABLO RIOJA | LEÓN

El empate del pasado domingo ante el Inter de Madrid evitó que la Cultural se colocase como colíder de su grupo en una jornada propicia para dar un golpe encima de la mesa. Una oportunidad en la que se dieron todos los condicionantes para eliminar las distancias con la cabeza salvo el más importante; un triunfo de los de José Manuel Aira. El Atlético de Madrid B debía perder su duelo ante la Ponferradina —cayó 1-0 en El Toralín— al tiempo que Fuenlabrada y Real Madrid Castilla tendrían que firmar tablas (0-0). Pero la falta de ambición de los leoneses tras el gol de Yeray —solo un disparo a puerta en la segunda mitad— tiró por tierra la enésima ocasión de demostrar por qué es la plantilla más cara de toda la Segunda B.

Cuando ya solo restan nueve ‘batallas’ para que finalice la Liga, el conjunto culturalista se ha quedado sin margen de error. El objetivo de acabar como primeros aún es posible, pero todo lo que no sea sumar de tres en tres complicará y mucho las cosas. Tanto el Fuenlabrada —siguiente visita de la Cultural el 31 de marzo— como el filial colchonero aventajan a los de Aira en dos puntos. Una distancia asequible hoy por hoy. El problema viene por detrás. Y es que Sanse, Castilla y Ponferradina —e incluso el Guijuelo en caso de nuevo tropiezo— también pugnan por una de las cuatro plazas de play off. Aspire insiste en que el club debe ascender esta misma temporada. Su proyecto no puede crecer con un equipo situado fuera del fútbol profesional. Y tanto jugadores, como cuerpo técnico y directiva son conscientes de que cualquier otra cosa se verá como un fracaso que la academia no se puede permitir. Su inversión exige resultados. El descenso a Segunda B supuso un golpe difícil de encajar, pero asumible. De nuevo la inversión para la presente campaña fue muy elevada con el firme compromiso de construir una plantilla que tan solo pasase un año en el infierno.

La llegada al banquillo de Aira ha hecho que la Cultural vaya de menos a más, pero no termina de construir un equipo redondo y sobre todo fiable. Y eso de cara a una hipotética fase de ascenso puede echar por tierra todo el trabajo. La capacidad goleadora está fuera de toda duda. El problema llega a la hora de dejar la portería a cero y sobre todo de cerrar los partidos. Son muchos los puntos que se han ido al limbo en las segundas partes por no buscar más tantos. Por eso acabar primeros se antoja necesario para gozar de una vida extra en caso de tropiezo.

Hace semanas que Felipe Llamazares rebajó las expectativas generadas lanzando un mensaje menos ambicioso —«con acabar cuartos valdría»— justo cuando alcanzar el liderato parecía una quimera. Ahora, gracias a las tres victorias consecutivas —empañadas por el último empate— la Cultural recupera la hoja de ruta marcada por Aspire. La primera de esas nueve finales llega este domingo —a las 18.00 horas— frente a un Celta B en tierra de nadie que seguro dará más de un dolor de cabeza.