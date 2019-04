El ascenso tendrá que esperar

M. Á. TRANCA | LEÓN

El Hijolusa Aros tendrá que esperar a otra ocasión para hacerse un sitio en la máxima categoría del baloncesto femenino español. A la quinta tampoco fue la vencida para las de Moses que tras ceder en la primera jornada frente al favorito Campus Promete tenía la obligación de superar en la segunda al CB Almería. Era el todo o la nada pero al final y después de una remontada en el último cuarto que las llevó a enjugar hasta 14 puntos de desventaja para situarse uno por delante, veían como en los tres minutos finales el acierto ante la canasta rival se difuminaba mientras que a las andaluzas les abría de par en par las puertas a la victoria (64-58).

Tras un buen inicio y muchos cambios en el luminoso que dejaban la primera entrega del pulso en un empate a 18 los siguientes diez minutos iban a decantarse para las almerienses que con González y D’Urso lograban irse al descanso con cinco puntos de margen.

Las leonesas mantuvieron la calma y la esperanza, pero un mal tercer cuarto las condenó al final. El Patatas Hijolusa se fue con 14 puntos por debajo al final del tercer cuarto. La reacción no se hizo esperar y el conjunto leonés se volvió a meter en el partido poco a poco. Triples de Canella, canastas de Cohen y fluidez en ataque. Las buenas defensas de Patricia Vicente atrás también hicieron que el Almería viera asomar al lobo. A pesar de los tiempos muertos, las andaluzas no se sintieron cómodas en especial. A falta de 3 minutos, y con empate en el marcador, empezó un nuevo partido. Ahí, las almerienses recuperaron sensaciones y cogieron una pequeña distancia con la que jugar sus posesiones. Fue entonces cuando el Aros desaprovechó varios ataques que hubieran devuelto la igualdad al partido, pero no fue así. La alegría del Almería se hizo patente cuando sonó la bocina. Las leonesas se quedan sin opciones.