Aspire analiza a inversores de la Cultural

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Academia catarí busca otros inversores para sostener un proyecto que este ejercicio ha costado cinco millones de euros. Aspire sabe que en el mundo del fútbol se mira más allá del propio fútbol. Es consciente de que la Cultural tiene un potencial que todavía no ha podido desarrollar. Aún así, la entidad futbolística leonesa se afana en reforzar el aspecto social, el plano deportivo y el de la ciudad. Por ello, piensa en las herramientas adecuadas para potenciarla. Después de meditar estas valoraciones, la Academia catarí persigue y hace gestiones con inversores que estarían dispuestos a acompañar a Aspire para que la Cultural y Deportiva Leonesa siga creciendo.

Dichos inversores ven una marca en el club leonés apetecible por su capacidad de la mano de Aspire. Eso sí, Aspire no va a cambiar el modelo. El modelo, se cree desde dentro, es un prototipo de éxito. Además, se piensa que el plan de gestión y el proyecto deportivo es el adecuado para un club con trazas de Segunda División que milita en Segunda División B. Pero dicho esto, las ambiciones están abiertas. Alguno de los inversores a los que atrae la Cultural cree que se trata de un club con potencial para subir incluso a Primera División, si se llevan a cabo inyecciones económicas adecuadas en los próximos proyectos a corto y medio plazo. Lo que aspira es a que el equipo culturalista esté en la élite. Bien es cierto, que también con la prudencia necesaria de no romper el proyecto que hay anterior. Según se piensa, a veces no es una cuestión sólo de dinero, es también de suerte. Si se tropieza en la ambición de tener que subir, como ha sucedido esta temporada, todo radica en la capacidad de paciencia del inversor que podría acompañar a Aspire. Se cree que por el perfil de quiénes son y por el perfil de la cordura y por el perfil del conocimiento del sector del fútbol no les va a faltar paciencia.

Los inversores, en el análisis que se encuentran estudiando, ya saben que la masa crítica de población no es todo lo negativo que pueda tener un club. La Cultural tiene la marca, tiene la proyección, es un club de una ciudad. Se ha analizado la masa crítica, pero se han apreciado muchísimos más valores, como la marca, con las posibilidades que tiene de crecimiento para reforzar esa potencia que Aspire ha consolidado.