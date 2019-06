«Aspire tiene que decidir quién me sustituye en la Cultural»

PABLO RIOJA | LEÓN

Los caminos de Iván Bravo y la Cultural se separan. El todavía vicepresidente del club confirma que su nuevo cargo en el Alcorcón —del que tomará posesión en julio— le impide seguir vinculado al conjunto leonés.

—¿Es cierto que la reciente compra del Alcorcón es a título personal?

—Es a título personal, esa es la verdad. Aspire solo tiene la mirada puesta en un sitio en España que es la Cultural y Deportiva Leonesa, ni ha entrado ni tiene el objetivo de entrar en otro club. Bastante es ya intentar hacerlo bien con un equipo como para meterse en más fregados.

—Pero entenderá que para el aficionado de la Cultural resulta extraño su desembarco en el club madrileño...

—Primero aclarar que no soy yo quien compra el Alcorcón sino un grupo de inversores que encabeza el estadounidense David Blitzer. Yo me uno a ellos. Tengo muchos proyectos en la cabeza, estoy en bastantes sitios más y ahora simplemente formaré parte de otro que me pareció muy atractivo al pedirme un amigo ayuda para entrar en el fútbol español. Entiendo que la gente esté algo descolocada pero es algo muy común. Por un lado están las instituciones y las empresas como Aspire que tienen unos objetivos muy claros y luego estamos los ejecutivos que trabajamos ahí y que de vez en cuando tenemos nuestra propia inquietud. Son cosas absolutamente independientes que nada tienen que ver la una con la otra.

—Entonces, ¿puede asegurar que este movimiento no es el primer paso del desembarco de Aspire en el Alcorcón?

—Lo aseguro. Se ha dicho por activa y por pasiva. Creo que es hora de cerrar este capítulo y que la gente empiece a disfrutar un poco más de tener a Aspire en León.

—¿Por qué se lleva a Ignacio Álvarez a esta nueva aventura empresarial?

—Bueno, no está confirmado que me lo lleve. Es una persona que conozco desde hace mucho tiempo y si al final decidiese intentar convencerle de que viniera y él aceptase sería un tema de gente que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo y que ayudaría a la gestión del grupo que acabamos de entrar en el Alcorcón. Pero no está ni cerrado ni concretado todavía.

—¿Su llegada al Alcorcón le permite compatibilizar la vicepresidencia en la Cultural?

—No. Lo que nos ha transmitido el Consejo Superior de Deportes al grupo que hemos adquirido el Alcorcón es que no es posible que yo compatibilice ambos cargos. Así que ahora Aspire deberá pensar en quién puede ser la persona que me sustituya en la Cultural. Estoy seguro de que aquel que elijan lo hará si no igual, mejor que yo.

—¿Pero usted ya sabe quién le sustituirá?

—No, porque no es un decisión mía. Tendrá que valorarlo Aspire. Pero todas las personas que pueden optar a ese cargo están totalmente preparadas, cualificadas y tienen muy claro la visión de la academia.

—¿Van a proyectar ahora en el Alcorcón el plan diseñado para la Cultural en caso de que no hubiese descendido a Segunda B?

—No, porque como son independientes uno es un proyecto mío y otro era el que iniciamos cuando llegamos a León. Creo que ese sigue en marcha. En algunos momentos ha cogido una aceleración y en otros se está intentando reflexionar y ver cuál es el ritmo adecuado o si se tiene que dar una pausa para consolidar ciertos aspectos que vayan más allá de la inversión de Aspire. Esa reflexión no tiene nada que ver con lo que pueda yo pensar para el Alcorcón.

—¿Es cierto que el presupuesto de la Cultural para la próxima temporada será drásticamente menor?

—La cantidad real que vamos a manejar la estamos trabajando ahora mismo. No creo mucho en eso de dar cifras públicas pero, para quienes estén preocupados, recordar que desde que Aspire desembarcó en la Cultural ha demostrado que cree en este club, ha hecho apuestas fuertes y sinceramente, incluso con una reducción significativa del presupuesto del equipo, la Cultural debería seguir siendo uno de los equipos de Segunda B con un presupuesto de los altos. A mí me gustaría que los aficionados lo viviesen como la satisfacción de una continuidad. Con aciertos y errores la academia sigue pensando en un proyecto a medio y largo plazo y es normal que llegue un momento en el que se dé normalidad a lo que son los recursos de un club de Segunda B que quiere competir por llegar a algo más.

—Se habla de que este año se invirtieron cerca de cinco millones de euros y para la 2019-20 esa cifra se reducirá a la mitad...

—El presupuesto de un club depende mucho del tipo de contratos que tú asumes, heredas o decides mantener. Que la Cultural tuviese un presupuesto muy alto el año pasado también está ligado a la decisión que tomamos de que continuasen once jugadores de los que tenían contrato en Segunda División. A lo mejor si no se hubiera hecho así el presupuesto de esta pasada temporada ya se habría reducido a la mitad. El año del ascenso fue mucho menor. Y este curso el de los equipos que han entrado en el play off ha sido incluso inferior.

—De hecho, ni teniendo cinco millones de euros se ha conseguido el objetivo.

—Efectivamente. Todo el mundo tiene que reflexionar porque leo mucho la palabra ‘fracaso’ para definir esta temporada y me parece que es un término utilizado con mucha ligereza. Yo creo que fracasar en un proyecto es levantarte por la mañana e ir a trabajar sin pasión, sin compromiso o sin ganas de crecer. Para mí fracasar en un club de fútbol es no pagar las nóminas, no estar al día con la Seguridad Social, que se le debiera dinero a Hacienda, no apostar por mejorar las instalaciones, no contratar profesionales en los que uno cree. Lo otro son las emociones del fútbol, que unos días compites bien y otros mal. Otros te acercas a un objetivo y otros no... A mí me encanta ganar, me fastidia muchísimo perder como a todo el mundo en la Cultural. Pero hay veces que el rendimiento no se da. Esa es la salsa del fútbol y eso es gestionar: tomar decisiones. Cuando salen bien parece que todos somos unos genios y si van mal unos villanos. Considero que la gente debe quedarse con que León tiene un club para sentirse orgulloso viendo dónde estaba, dónde está ahora mismo y hacia dónde va.

—¿Qué palabra pondría entonces Iván Bravo para definir esta temporada?

—Yo diría decepción. Eso es seguro. Porque todos teníamos la ilusión de ascender. Pero creo que hay muchas causas para entender esos resultados; desde el rendimiento de los jugadores, a la capacidad del cuerpo técnico de liderar la plantilla, a la directiva. Quizá algunas decisiones no fueron las acertadas. Este año nos ha pesado mucho la confección de la plantilla, pero pocos hubieran dicho que era mala al principio de temporada. Sobre el papel a todos nos parecía buena. Luego sobre la marcha es fácil decir que estaba mal planificada. Eso lo marca el día a día.

—¿Cree que el entorno ha sido demasiado crítico con la Cultural?

—Mi percepción es que ha habido un poco de ansiedad, frustración y quizá de no querer disfrutar de una categoría como la Segunda B que, a día de hoy, es en la que la Cultural más años ha estado. No se ha querido ver como algo que hay que afrontar con hambre. Ha habido autosuficiencia, prisas y un poco de pesimismo. Y no digo que no haya habido paciencia de los aficionados, pero esa energía que brota desde la grada este año ha sido sobre todo desilusión con todos. Y eso al final también transpira. Hay que aprender a disfrutar del club con lo que es en cada momento.

—Tampoco ha ayudado mucho el silencio de la directiva. ¿Por qué no ha salido nadie a dar explicaciones o a hacer balance desde que acabó la Liga?

—Porque personalmente tampoco entiendo eso de tener que dar explicaciones. No sé si es una norma no escrita. Creo que si se hace todo con absoluta dedicación y buena fe cuando acaba una temporada lo primero es ese periodo de reflexión y dibujar qué es lo que se quiere hacer para volver a estar en la pelea. Pero no considero que haga falta salir a explicar las cosas.

—El club se apresuró a desmentir hace unos meses que Aspire quería abandonar el proyecto de la Cultural pero sin embargo sí admitió que le abría la puerta a nuevos inversores. ¿Ha aparecido alguno?

—El mundo del fútbol vive mucho de la noticia y del rumor. El nivel de inversión que ha hecho Aspire estos años ha sido muy fuerte y ahora se intenta dirimir cuál va a ser esa segunda etapa en la Cultural. Ahí se planteó que pudiesen entrar inversores a sumar al proyecto. No es que hayan aparecido o no, puede que en algún momento suceda. También es importante que la afición y la ciudad se sientan orgullosos de que Aspire sea el propietario del club. Y eso no se hace solo yendo al Reino de León sino también no cuestionando cada decisión que se toma. La academia lo hace lo mejor que puede, por el bien de León y sin ningún retorno excesivamente claro. Y lo mismo las instituciones, que tienen que aportar cosas para que el proyecto vaya a mejor. Un club importante tiene que ser la suma de todos.

—¿Está descontenta la academia catarí con la aportación que están haciendo de las instituciones públicas y el empresariado local?

—Al principio, Aspire entendió que no hacía falta una ayuda tan explícita pero ahora, si queremos seguir con un proyecto que ilusione a la gente y represente a la ciudad, quizá sí sea el momento de que todos den un paso más en la ayuda al club. Pero que se haga con acciones que sumen de verdad.

—¿Estaría dispuesta Aspire a desprenderse de la Cultural si llega un comprador interesado en hacerse con todo el proyecto?

—Eso es una hipótesis muy subjetiva. Ahora nosotros estamos trabajando en conseguir que el proyecto siga creciendo. Sería bueno para todos que el club continúe afianzándose como uno de los equipos punteros de Segunda B que quiere aspirar a estar en Segunda. En ningún caso hay una obligación de estar en la categoría de plata. Ahora mismo nuestra estructura es de un conjunto de Segunda, pero hemos visto que eso no te da grandes ventajas e incluso que es contraproducente. Por eso hay que volver a una estructura puntera de Segunda B con aspiración de ascender. El hambre de querer llegar siempre nos va a dar más que pensar que nos hemos ganado el derecho de estar ya en Segunda y que todo lo demás no es bueno.

—Entonces para la academia no es requisito imprescindible de aquí al año 2022 el tener que estar en Segunda para continuar liderando el proyecto.

—Si el año que viene tampoco se sube no será una condición para salir de la Cultural. Cuando Aspire dice que continúa pienso que lo hace indefinidamente. Solo se plantearía otra cosa si se estropean las relaciones, los planes, si no hay reciprocidad entre lo que es León y la academia, que no haya una ilusión común. Esas cosas sí harían que el proyecto acabe antes. El rival solo es el equipo que viene a enfrentarse al equipo cada fin de semana, no hay otro.

—¿Y qué pasará con Aspire y la Cultural cuando acabe el Mundial de Catar?

—Lo que vaya a pasar después del Mundial no se sabe. Los proyectos cuando son de manera indefinida no tienen fecha de caducidad. Hay que trabajar así hasta que pasen cosas que te hagan pensar que igual ya no es de manera indefinida. A día de hoy el plan es estar en la Cultural de manera indefinida.

—¿Qué ha fallado para que hayan dejado de venir jóvenes cataríes a formarse en la Cultural?

—Cuando entramos en la Cultural sí que uno de los requisitos fue que los chicos que podrían representar a Catar en el Mundial tuvieran en León un escaparate de formación y competición. Y yo me pongo en el debe que en esta ciudad todo el mundo estuviera más orgulloso de esos chavales y que hubieran participado más, que Catar se hubiera enamorado más de la Cultural porque aquí sus chicos hubiesen sido recibidos como canteranos. Eso a día de hoy no es parte del plan, pero hay que seguir ilusionándoles. En este aspecto hemos fallado todos, desde Aspire, la dirección de la Cultural, los propios compañeros de los equipos. No les hemos sacado ese potencial en la cantera del club. Quizá ahora, cuatro años después, se hubiera entendido mejor. Pero al principio, nada más aterrizar Aspire en León, se pudo ver como algo exótico cuando para nosotros era una cosa absolutamente normal porque conocemos ese proceso de creer en estos jóvenes.