El Astorga inicia el día 29 su futuro

El Atlético Astorga se juega en apenas quince días su futuro más inmediato, y es que el próximo domingo sabrá si volverá a estar en una fase de ascenso a Segunda División B o quedará fuera de la misma.

El equipo maragato está obligado a imponerse a la Arandina en tierras burgalesas, no le vale otro resultado, y que el Numancia B no sume los tres puntos frente a la Cebrereña, que se está jugando la permanencia en la categoría, en tierras abulenses, porque de no darse estas dos combinaciones el filial soriano será el inquilino finalmente de la cuarta posición del grupo.

Sin embargo, y tras finalizar el día 19 la competición regular liguera del grupo octavo de la Tercera División, diez días después tendrá lugar un hecho clave para el futuro de la entidad verde.

Sagrario González, presidenta de la junta gestora, tras anunciar que no continuará rigiendo los destinos del club de la ciudad bimilenaria, que se encuentra celebrando el cincuenta aniversario de su creación, ha convocado, de conformidad con los estatutos del Atlético Astorga, asamblea general ordinaria para el próximo día 29 de mayo, en el salón de reuniones de la Cámara de Comercio e Industria de Astorga, sita en la calle Padres Redentoristas, a las 20.00 horas, en primera convocatoria; y a las 20.30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Aprobación parcial o total, según proceda, de la memoria y liquidación del ejercicio anual correspondiente a la temporada 2018/19. Balance y rendimiento de cuentas, así como el presupuesto de ingresos y gastos, si procede.

Convocatoria de elecciones a la presidencia del Atlético Astorga FC y constitución de la junta electoral.

Ruegos y preguntas.

La asamblea quedará válidamente constituida de acuerdo a lo que señala el artículo 18 de los estatutos del club con la concurrencia de un tercio de los socios con derecho a voto en primera convocatoria, y cualquier número de socios en segunda convocatoria.

A partir de ese momento se pondrá en marcha la maquinaria electoral para dotar de un nuevo presidente del Atlético Astorga para los cuatro años próximos, tomando el relevo de Sagrario González, después de nueve años al frente de la nave maragata, en los que logró llevar al equipo a la Segunda División B por primera y única vez hasta el momento. Todo un reto para el que tome el relevo como máximo responsable de la entidad.