El Astorga no estaba en play off desde la primera jornada

roberto arias | león

El Atlético Astorga afronta la recta final de la competición regular liguera del grupo octavo de la Tercera División en su mejor momento de la temporada.

Frente a La Bañeza no sólo consiguió la mayor goleada en los derbis desde el regreso del club bañezano a la categoría, si no que lo hizo recuperando una de las cuatro plazas que clasifican para disputar las eliminatorias de ascenso a la Segunda División B, una posición que no ocupaba desde la jornada inaugural cuando goleó (6-1) al Almazán en su feudo de La Eragudina que le permitió liderar el grupo por golaverage general, para caer a la octava plaza en la segunda jornada, llegando a ocupar la duodécima posición en la quinta jornada, su peor clasificación esta temporada.

El equipo maragato cerró la primera vuelta sexto en la tabla. a cinco puntos del Numancia B que ocupa la cuarta posición en la última clasificación de 2018.

Con el inicio de 2019 y de la segunda vuelta el Atlético Astorga ascendió a la quinta plaza, lugar en el que se ha mantenido hasta la jornada número 31, para dar el salto a la cuarta posición del grupo en esta última jornada disputada este fin de semana tras su goleada (0-7) a La Bañeza a domicilio y la derrota del Numancia B (3-2) frente a la Gimnástica Segoviana en la ciudad del Acueducto.

Su peor momento llegó en la jornada 24, en la que se colocó a nueve puntos del Numancia B cuando cayó derrotado (4-1) ante su máximo rival en tierras sorianas, repitiendo la situación dos jornadas después tras empatar (0-0) con el Atlético Tordesillas en territorio vallisoletano.

Sin embardo, desde ese momento y en tan sólo seis jornadas no sólo recortó esos nueve puntos de desventaja si no que cuenta ahora con dos sobre el filial numantino, es decir, el Atlético Astorga ha sumado 11 puntos más que el Numancia B en los últimos 18 disputados, todo un logro para un equipo maragato que cotiza claramente al alza.

Los aspirantes a esta cuarta plaza, dando por hecho que Zamora, Arandina y Gimnástica Segoviana tienen aseguradas las tres primeras, aunque está el orden por decidir, quedan reducidos a tres: Atlético Astorga, Numancia B y Real Ávila, aunque el equipo de la ciudad amurallada tiene seis puntos de desventaja con el de la ciuad bimilenaria.

Pese a que el Atlético Astorga es, por números y trayectoria, el favorito a la cuarta posición, la trayectoria que le resta por disputar es muy complicada al tener que medirse todavía a la Cultural B, un duelo de rivalidad provincial, Cebrereña y La Granja, dos equipos luchando por conseguir la permanencia, todos ellos en su feudo, y lejos de La Eragudina los maragatos deberán medirse a Sporting Uxama, virtualmente descendido, Real Ávila, un rival directo, aunque cuando llegue el día del partido puede haberse quedado ya sin opciones, y a la Arahdina, que probablemente se esté jugando la primera posición en esta última jornada del campeonato regular liguero.