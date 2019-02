El Astorga se rearma en el derbi

Atlético Astorga

2 CD La Virgen 0 El equipo maragato no arroja la toalla en su lucha por clasificarse para disputar el play off de ascenso tras noquear al virginiano en un duelo intenso

ROBERTO ARIAS | ASTORGA

El Atlético Astorga se impuso (2-0) a La Virgen en un derbi marcado por el escaso fútbol, la incertidumbre en el marcador, el gol inicial de Javi Amor y la expulsión de Porfirio con más de media hora por jugar.

Sin embargo, no fue una victoria fácil porque aunque el conjunto astorgano saltó al césped de La Eragudina con un solo objetivo, no perder la cara en su lucha por la cuarta plaza, el virginiano nunca se rindió, se mostró peleón desde el primer minuto y vendió muy cara su derrota, hasta el punto de no poder cerrar el duelo hasta el minuto 93 y eso que llevaba más de media hora jugando con un hombre más por la expulsión del exastorgano Porfirio en el minuto 57.

Los de Miguel Ángel Miñambres no pierden la esperanza y eso quedó claro ayer en el derbi. Tras unos primeros minutos en los que las defensas se imponían a los ataques llegaría el primer gol del partido. Un gran centro de Ayoub desde la banda izquierda del ataque astorgano es rematado de forma espléndida por Javi Amor para superar a Isma y establecer el 1-0 en el luminoso cuando se cumplía el minuto 21.

Con el resultado a favor todo parecía indicar que el Atlético Astorga iba a poner tierra de por medio antes del descanso, pero solo quedó en intenciones porque los virginianos se defendían con mucho orden llevando el derbi a donde más les interesaba, impidiendo que los locales lograran su objetivo y llevando la ansiedad a sus rivales ante lo exiguó del marcador, llegándose al término de la primera mitad con esa corta ventaja de 1-0, aunque Javi Amor pudo lograr su segundo gol pero lo impidió Isma con una gran intervención.

Tras el paso por vestuarios todo siguió igual aunque los visitantes apretaban mucho más a un conjunto verde que no quería verse sorprendido.

En el minuto 57 llegó la jugada que cambió el partido. Porfirio corta un contragolpe llevado por Bandera y el árbitro decreta la falta y muesta la cartulina roja directa al centrocampista virginiano, quedando su equipo con un hombre menos sobre el rectángulo de juego.

Sin embargo, el Atlético Astorga no sabe aprovechar la superioridad numérica para cerrar el partido y acabar con la incertidumbre que creaba su exigua ventaja. Es más, los dirigidos por Roberto Carlos sacaron a relucir su orgullo y dispusieron de alguna ocasión para establecer la igualada, aunque no acertaron en el remate final.

A medida que se acercaba el final del partido la incertidumbre daba alas a los visitantes y ‘encogían’ a los locales, hasta que de nuevo apareció el ‘killer’ astorgano Roberto Puente para acabar con cualquier atisbo de empatar el derbi del equipo visitante al culminar un contraataque superando a Isma para poner el 2-0 en el luminoso cuando se cumplía el minuto 93. No hubo tiempo para más y los tres puntos quedaron en casa.