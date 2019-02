El Atlético Astorga apura sus opciones

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Atlético Astorga y La Virgen protagonizan esta tarde (17.00 horas) un derbi que puede marcar el devenir de ambos equipos en el último tercio de competición. Los maragatos, tras la derrota sufrida ante el Numancia la pasada jornada, están obligados a sumar los tres puntos para no decir prácticamente adiós a sus escasas opciones de conseguir hacerse con la cuarta plaza al encontrarse a cinco puntos y el gol average particular con el conjunto soriano, además de tener dos partidos menos disputados que los astorganos, mientras los virginianos tampoco puede fallar para no jugar a nada lo que resta de competición.

Miguel Ángel Miñambres, técnico maragato, recupera para este compromiso Javi Amor, Víctor y Diego, una vez cumplida su sanción, además de Isma y Marcos, teniendo a José Manuel como única baja.

Roberto Carlos Fernández, entrenador virginiano, recupera a Fran, teniendo a Pablo Suárez y Gagyk, como ausencias.

Alineaciones probables:

Atlético Astorga: Berlana, Emilio, Jesús, Víctor, Sergio, Gonzalo, Ayoub, Diego, Taranilla, Roberto Puente, Albertín y Javi Amor

CD La Virgen: Isma, David Pérez, Negral, Fran, Christian, Rubén, Charly, Álex Matos, Addison, Eriz y Sergio

Campo: La Eragudina

Hora: 17.00 de hoy sábado

Árbitro: Blanco Núñez (León)