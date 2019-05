El Atlético Astorga no puede fallar frente al Real Ávila

ROBERTO ARIAS | LEÓN

El Atlético Astorga se desplaza a tierras abulenses para medirse esta tarde (17.00 horas) al Real Ávila, uno de los equipos que inicialmente aspiraban a jugar la fase de ascenso pero que ya se ha quedado sin ninguna posibilidad de conseguirlo.

Sin embargo, el conjunto maragato afronta el encuentro obligado a sumar los tres puntos en litigio tras la victoria lograda ayer por el Numancia B frente al Briviesca (0-2) en tierras burgalesas, triunfo que ha permitido al filial numantino dormir el puesto de promoción de ascenso al superar el la tabla a los leoneses, a los que no les vale el empate si quieren seguir dependiendo de sí mismos en las dos últimas jornadas de la competición regular.

Miguel Ángel Miñambres, entrenador del conjunto verde, no puede contar para este compromiso con Emilio y Jorge, ambos por lesión, habiendo dejado fuera de la convocatoria además por diferentes motivos a Víctor, Pedro, Lucio y Mario, por lo que el once que salte al rectángulo de juego del Adolfo Suárez saldrá de Juan Berlana y Javi Hernández, como porteros; Isma, Jesús, Albertín, Bandera, Diego Peláez, Gonzalo, Taranilla, José Manuel, Marcos, Ayoub, Javi Amor, Roberto Puente, Sergio y Garrido, como jugadores de campo.

Por su parte, el Real Ávila, a pesar de que los puntos en juego ya no tienen ninguna trascendencia para sus aspiraciones, quiere ofrecer la victoria a su afición, por lo que no se lo pondrá nada fácil a un equipo verde que no puede dejar pasar la ocasión de sumar los tres puntos.

Campo: Adolfo Suárez

Hora: 17.00

Árbitro: Calvo Antolín (Palencia)