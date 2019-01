El Atlético Bembibre se estrella

ANTONIO SALMERÓN | BEMBIBRE

El cuadro de Fernando Ministro sigue enfadado con el gol y con la victoria y abonado al empate siendo once los que lleva en lo que va de temporada (0-0) ante el Briviesca en un encuentro de muy poco bagaje ofensivo y escaso en ideas a la hora de realizar o de combinar.

El partido no fue del agrado de los pocos aficionados que se dieron cita en La Devesa ante un rival también muy romo pero que no regaló nunca nada al Bembibre empleándose con las únicas armas que parece tener este equipo y que no son otras que destruir el juego del rival y perder el máximo tiempo posible. Pero no es hora de culpar al rival del equipo rojiblanco, sino al mismo Bembibre que no supo en ningún momento romper esa telaraña defensiva montada por los burgaleses, desarrollando un juego muy falto de ideas, poco combinativo y romo en ataque, sobre todo en la primera mitad.

A la salida de vestuarios, los de Fernando Ministro dieron sensación de haber cambiado un poco el esquema de juego. Fueron los que más ocasiones dispusieron de marcar, pero está claro que el gol se le está negando al juego rojiblanco. En el 58 Dani Martínez a punto está de batir a Marcos, pero un defensor envía el balón a córner; y a la salida de éste José manda el esférico a la base del poste.

Y pocas jugadas de gol más tuvieron en lo que restaba de partido. Se vio a un Bembibre incapaz de abrir el juego por las bandas, de saber romper a la férrea defensa y, en algunas ocasiones, precipitándose y no dando por finalizadas algunas de las jugadas que se iniciaban. Y así es imposible ganar un partido, si no se tira a puerta, si no se crean ocasiones y no se domina a un rival, éstos se crecen y manejan a sus anchas a un colegiado que les permitió toda clase de marrullerías; pero en el juego todo vale y todo es reglamentario, el único lunar lo tiene el cuadro de Fernando Ministro que ha entrado en una dinámica negativa en resultados a favor y lo que es peor, no sabe ganar a rivales teóricamente inferiores como así quedó demostrado en este enfrentamiento ante el Briviesca. No sabemos si es por las lesiones o por los cambios que ha habido últimamente en las alineaciones, el caso es que se le nota al equipo poco conjuntado, falto de ideas en la realización y lo que es más importante, muy negado de cara al gol.