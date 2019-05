El Atlético no sabe si Griezmann va a seguir y el Barça confía en ficharlo

El Atlético se siente como Bill Murray en Atrapado en el tiempo. Si en la mítica película la marmota Phil se encarga de hacer el pronóstico del tiempo, en la realidad del Atlético es Antoine Griezmann el que tiene a todos los estamentos del conjunto rojiblanco expectantes. En el club rojiblanco ya se planifica la temporada 2019-20 con el francés en la plantilla, pero son conscientes que puede pasar cualquier cosa. Si hace un año el culebrón duró mucho tiempo y tuvo su final con el famoso documental La decisión, este año empieza a coger cuerpo pero el club no desea iniciar el camino para que vuelva a repetirse. Además, todo apunta a que no tendrá un final feliz para los intereses del Atlético. La próxima campaña la final de la Champions no es en el Metropolitano y se habrán marchado varios amigos del vestuario, entre ellos Diego Godín. Eso sí, estando El Principito de por medio, todo es posible.

Malas compañías

Los agentes externos tampoco ayudan a que el ‘7’ apueste por su continuidad. En la despedida de Diego Godín el francés se mostró abatido. La afición está algo cansada de las declaraciones del francés y algo similar pasa en el vestuario, donde sus compañeros andan con la mosca detrás de la oreja sobre el futuro de ‘Grizzi’. Koke, nuevo capitán tras la marcha de Godín, lo dejó claro: «Queremos que siga, que esté motivado y enganchado. Que quiera seguir y hacer historia».

Mientras, en Barcelona se mira con expectación el transcurrir de los hechos en el Metropolitano. Con la marcha casi probable de Coutinho, que ha decepcionado deportivamente y se ha enfrentado a la grada, y las constantes lesiones de Dembélé, que le impiden rendir con continuidad, desde la secretaría técnica se cree que Antoine Griezmann es el jugador perfecto para acompañar a Leo Messi en lo que se ha convertido una obsesión: la Champions League. El francés es un delantero polivalente, que trabaja, que marca goles y que podría ser un socio perfecto para el argentino.