El Atlético Valladolid amarga la jornada al Abanca Ademar (27-26)

El Abanca Ademar no pudo conseguir nada positivo en su visita al Huerta del Rey y cayó derrotado por la mínima(27-26) frente a un Atlético Valladolid que defendió con uñas y dientes en la recta final del encuentro, forzando numerosas perdidas de balón de su rival.

Arrancó el derbi con mucha igualdad en la pista castellana. Los de Guijosa imponían su ritmo al comienzo gracias al acierto de Pésic, pero el Valladolid pronto recuperó el terreno perdido (3-3). Serdio, con tres tantos consecutivos, puso a los suyos por delante (5-3, minuto 8). Esa ventaja la sostuvo el cuadro pucelano durante muchos minutos, en parte por el muro que levantó en la portería César Pérez. Los leoneses lo intentaban todo, pero ni siquiera la exclusión de Roberto Turrado en las filas vallisoletanas (minuto 13) permitió al Ademar enjugar diferencias, aunque redujero la distancia a únicamente un gol (7-6). Pero dos nuevas paradas de César Pérez y un contraataque bien culminado por los locales volvían a poner los dos tantos de diferencia en el luminoso justo al sobrepasar el ecuador de la primera mitad (8-6).

El encuentro era un continuo toma y daca, pero las idas y venidas y el intercambio de goles jugaban a favor del Atlético Valladolid frente a un Ademar peleón que pese a la velocidad de su juego y a los cambios en ataque no conseguía remontar el marcador. Los de Guijosa pusieron una marcha más en defensa para cambiar el signo del encuentro, pero continuaban a remolque de un Valladolid muy sólido, a pesar de que ambos equipos enfilaron el túnel de vestuarios con todo por decidir (14-14).

Tras el descanso, Mario López adelantaba de nuevo a los leoneses, aunque la dinámica del partido no cambiaba y el intercambio de golpes era una constante.

La exclusión de Serdio hizo mucho daño al equipo local, que aunque aguantó el tipo durante la inferioridad numérica, se deshizo poco después para acabar encajando un parcial de 0-3 que ponía el 17-20 en el luminoso (minuto 39).

Valladolid sacó fuerzas de flaqueza y le devolvió el golpe para igualar de nuevo el encuentro en el minuto 43 (20-20). Aún protagonizó el Abanca Ademar otro pequeño arreón de la mano de Pesic y Mario López (21-23), pero los locales se pusieron las pilas en defensa, forzando tres perdidas de balón casi consecutivas del equipo leonés y saliendo bien al contragolpe para conseguir darle la vuelta al luminoso a falta de seis minutos para el final (25-24).

A partir de ahí el Recoletas Atlético Valladolid supo tirar de oficio y volvió a irse de dos tantos ante un Ademar que tras esta derrota tiene muy complicado alcanzar un puesto europeo a final de temporada.

Recoletas At Valladolid: Cesar Pérez, Turrado, Daniel Pérez (2), Rubén Rio (3), Serdio (7), Manuel García (1), Víctor Rodríguez (3). También jugaron: Diego Camino (2), Nicolás López, Héctor González, Adrián Fernández (9), Carlos Calle, Álvaro Martínez, Miguel Martínez, Roberto Peréz, Miguel Camino

Abanca Ademar León: Nacho Biosca, Mario López (8), Sebastian Simonet (3), Vieyra (1), Jaime Fernández (3), Mosic, Pesic (5). También jugaron: Juan García, Matias Carou, Rodrigo Pérez (2), Ligetvári (1), David Fernández (3), Slavic, Acacio, Gonzalo Pérez, Luis Robles

PARCIALES: 3-3; 6-4; 7-6; 10-8; 12-11; 14-14 (descanso); 16-16; 18-20; 21-23; 23-24; 25-24; 27-26

ÁRBITROS: Oscar Raluy López - Angel Sabroso Ramírez

Exclusiones: Turrado, Serdio, Nicolás López, Adrián Fernández; Mario López, David Fernández

PABELLÓN: Polideportivo Huerta Del Rey, 2300 ESPECTADORES