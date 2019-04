Baeza se viste de oro en la Vuelta a León BTT

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Héctor Baeza y Mónica Carrascosa defendieron con éxito su maillot de líderes de la Vuelta a León BTT. Lo hicieron para refrendar su triunfo en una de las pruebas de bicicleta de montaña más sobresalientes del calendario nacional que en su tercera etapa tuvo como punto de salida y meta la localidad de Almanza. En los días previos ya lo habían hecho Navatejera y Cistierna.

Tras la jornada del sábado, muchos de los participantes arrastraban dificultades físicas debido al gran desgaste que supuso la etapa reina, y otros sufrían problemas mecánicos que no facilitaban la decisión sobre si tomar la salida o no. Finalmente, ese afán de superación y punto competitivo que tienen los deportistas, hasta los más amateurs, hizo que nuevamente la cifra de corredores que disputaron la etapa estuviera próxima a 500.

A las 10 de la mañana, y situados en los cajones de salida por orden según su puesto en la clasificación, los corredores esperaban impacientes el fin de la cuenta atrás por parte del speaker. Una salida muy rápida, ya que la etapa de Almanza no tenía ningún tramo neutralizado y permitía acelerar desde el primer segundo. El recorrido era un recorrido original y divertido, en el que los bikers se enfrentaban a un tramo urbano intermedio en el que debían superar unos obstáculos puestos por los organizadores, lo que provocaba continuos cambios de ritmo y zigzagueos, que resultaron de lo más comentado por los participantes a su llegada a meta.

Desde el inicio de la prueba, los favoritos se adelantaron al resto del pelotón, estando siempre en posiciones de cabeza tanto Didier González como Héctor Baeza, ambos compañeros del equipo 244 Bikes & TH Homologaciones. El el caso de Didier y tras verse obligado a abandonar en la jornada de Cistierna debido a un problema su reto pasaba por repetir el primer puesto en la meta de Almanza como ya había hecho en Navatejera. La general quedaba para otra edición debido a esa incidencia. Siempre a rueda de Didier se encontraba su compañero de equipo, Héctor Baeza, que volvía a mostrarse solvente y también a mantener a raya al resto de rivales dispuestos a arrebatarle el primer cajón del podio. Héctor finalmente cruzaba la meta de Almanza segundo, aunque como líder indiscutible de esta tercera edición de la Vuelta a León BTT.

Didier ganaba la etapa, aunque victoria agridulce debido a que su abandono del sábado le impidió poder luchar por algún puesto en el podio de la Vuelta completa. Como tercer clasificado en la tercera y última etapa de la ronda provincial en bicicleta de montaña lograba completar el recorrido el joven Óscar Reguera, que cerraba un cuadro de honor de etapa 100% leonés y en exclusiva del equipo 244 Bikes & TH Homologaciones. Baeza consumaba así su éxito en la prueba por delante de un Bayón al que superaba en cerca de 27 minutos mientras que Joseba León cedía uno más. A las puertas del podio quedaban Óscar Reguera y Luis Álvarez.

Por lo que respecta a la categoría femenina, Mónica Carrascosa, del equipo Bike Zona, no dio opciones a la segunda clasificada y nuevamente se impuso con claridad en esta tercera etapa. Ya lo había hecho en las dos anteriores y no quería dejar pasar la oportunidad de hacer triplete. La segunda corredora en cruzar la meta en Almanza en la jornada de ayer fue una recién llegada: Sofía Losada, del equipo Valladolidsegovia, que relegaba a Mónica Restrepo, del Inercia Xtreme, y a Cristina Díez, del equipo de La Casa de la Bici la Bañeza, a la tercera y cuarta posición respectivamente. Precisamente una de ellas con este resultado apuntalaba su trofeo de plata en la general, Cristina Díaz, mientras que Mónica Restrepo se quedaba fuera. No así Jennifer Esteban que con su bronce completaba una Vuelta a León BTT sobresaliente.

Tras tres intensas jornadas marcadas por la dureza, la espectacularidad y la emoción, quien levantaba el trofeo de ganador era Héctor Baeza, acompañado por Raúl Bayón, del equipo North Bike La Bañeza, y de Joseba León, del Bike Zona.

El categoría femenina celebraba la mayor porción de gloria en la prueba organizada por Sport Event, Mónica Carrascosa, que vistió el maillot de líder desde la primera jornada con la contrarreloj en Navatejera. La acompañaron Cristina Díaz y Jennifer Esteban, del Club Ciclista Pedrajas. El equipo masculino ganador de la Vuelta a León BTT ha sido el equipo leonés North Bike La Bañeza. El segundo equipo fue el Quintos Team, y completó el podio el equipo masculino de La Casa de la Bici de La Bañeza.