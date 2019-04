La Bañeza estrena una Copa de altos vuelos que reúne a cien participantes

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Éxito de participación en la I Prueba puntuable para la Copa de Mototurismo de Castilla y León de 2019 que arrancaba en La Bañeza. La ruta contaba con recorrido secreto que era desvelado a los participantes minutos antes de arrancarpor parte de sus organizadores, el Moto Club Bañezano. Los participantes tuvieron que completar un trayecto de 283 kilómetros por espectaculares paisajes y bonitos parajes de la provincia de León, alguno realmente desconocido para la mayoría de los participantes.

Respect a la presencia de inscritos la cita bañezana contó con una destacada participación de buena parte de la geografía nacional. Una vez que estos tenían cada uno su Roadbook se dio comienzo a la salida de la ruta, escalonadamente piloto a piloto, o varias motos a la vez si estas formaban un equipo fueron saliendo para completar la ruta que durante al menos cinco horas tenían por delante.

Justo a mitad de ruta el Moto Club Bañezano preparó a orillas del Embalse de Selga de Ordás una perfecta zona de descanso y avituallamiento en donde no faltó de nada y los participantes pudieron descansar tomando un almuerzo que sin lugar a dudas les sirvió para reponer fuerzas para rematar la segunda parte de la ruta, en esta última parte de la ruta la organización tenía colocado un control de paso sorpresa en donde no pocos participantes en la Copa de Mototurismo no sellaron su paso por dicho control restándoles puntos para la clasificación en el Campeonato. Poco a poco a partir de primera hora de la tarde fueron llegando los participantes a La Bañeza donde se realizó la comida basada en un menú con delicias locales como por ejemplo las alubias bañezanas y dulces bañezanos. Los más de 100 participantes en esta ruta quedaron muy satisfechos por cómo se desarrolló la jornada, felicitando al Moto Club Bañezano tanto por la ruta como por la organización general de todo el evento. Precisamente desde la organización se agradecñia el apoyo del Ayuntamiento de La Bañeza y a Caja Rural, principal patrocinador de este evento.