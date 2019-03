La Bañeza necesita la victoria para asegurarse la tranquilidad

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Bañeza ejercerá essta tarde (17.00 horas) de anfitrión del Sporting Uxama, en un partido en el que los leoneses tratarán de poner fin a su racha de catorce partidos sin conocer la victoria y dar un paso casi definitivo hacia la tranquilidad para afrontar la recta final de la competición regular liguera.

Aunque cuenta con un colchón de once puntos sobre los puestos de descenso, los bañezanos no pueden permitirse el más mínimo resbalón frente al colista del grupo porque todo lo que no sea ganar supondrá un nuevo paso atrás en su lucha por asegurar cuanto antes la permanencia en la categoría y volver a onvertir La Llanera en un fortín, algo que dejó de serlo hace ya varias jornadas. José Díez, entrenador de los morados, pondrá en liza un once titular similar al de la pasada jornada.

Su rival llega al encuentro herido de muerte, aunque sólo tiene la permanencia a cuatro puntos, siendo para ellos una buena ocasión de recortar diferencias con sus antecesores en la tabla clasificatoria.

Alineaciones probables:

La Bañeza FC: Sánchez, Guillermo, Hugo, Pablo González, Miguel, Robert, Pablo Martínez, Mateo, Ricardo, Cristian y Rubi

Sporting Uxama: José Ángel, Caamaño, Álvaro, Romero, Edu, Helder, Rafa, Diego, Alfonso, Albitre y Juan Ángel

Campo: La Llanera

Hora: 17.00

Árbitro: Juan Bustos (Zamora)