La Bañeza no puede con el colista

ROBERTO R. SORDO | LA BAÑEZA

No pudo ser. La Bañeza encadena trece jornadas consecutivas sin conocer la victoria tras no pasar del empate (0-0) ante el Briviesca, farolillo rojo del grupo, en un partido para olvidar.

El conjunto bañezano volvió a las andadas. Romo en ataque, espeso en el centro del campo y con el miedo como denominador afrontó el choque frente a un equipo burgalés que justificó el porqué de su posición en la clasificación, aunque tuvo la victoria Arce en sus botas en el minuto 90, pero falló la ocasión más clara del partido al enviar fuera su remate con todo a su favor al plantarse solo ante Kuni.

El conjunto morado parece abonado a la crisis y al sufrimiento, o al menos eso se desprende de sus últimas actuaciones. Es la viva imagen de la impotencia al querer y no poder, vagando durante muchas fases del encuentro por el rectángulo de juego más que tratar de trenzar alguna jugada que lleve peligro a la portería contraria, porque últimamente sólo se dedica a defender, más pendiente de no perder que de ganar, y aunque su permanencia parece no peligrar por el colchón de doce puntos con el que cuenta, de mantener esta clara trayectoria descendente puede tener un peligroso y complicado final de temporada, aunque afortunadamente para sus intereses los tres equipos que ocupan los puestos de descenso no tienen visos de poner en serio peligro a los bañezanos.

El choque de ayer es para olvidar porque La Bañeza apenas ofreció fútbol, siendo un equipo durante muchos minutos sin alma y sin saber que hacer ofensivamente con el balón en los pies.

Lo mejor, el punto conseguido que le permite aumentar en uno su ventaja sobre los tres últimos clasificados. Lo peor, que el estadio La Llanera ha dejado de ser el fortín de la primera parte de la competición y en que todos los equipos parecen tener opciones de sacar algo positivo. El ultimo, el colista del grupo.