La Bañeza no puede con un Numancia B que recupera el puesto de play off

La Bañeza no pudo con el filial del Numancia. El equipo soriano se encuentra a las puertas de disputar la fase de ascenso por tercera vez en su historia y endosó un contundente 4-0 al equipo leonés. Se vio desde el principio del partido cuando Beli estableció el primero de la tarde. Una falta ejecutada por Beli se coló en la portería de Kuni. Primer golpe de la tarde para los leoneses que se encuentran en la parte tranquila de la clasificación, por ello el entrenador visitante dio minutos a dos jugadores juveniles. El partido fue controlado de cabo a rabo por el equipo local. Pese a ello el segundo no tanto no llegaría hasta la recta final de la primera mitad. Antes los visitantes se acercaban hasta la portería de Jara pero sin intimidar a los rojillos ni con precisión en el ataque. El segundo llegó de nuevo de balón parado. Ferrer se aprovechó de un buen balón que le llegó. Con el resultado de dos a cero se llegó al descanso. Un Numancia que desde el primer minuto llevó el peso del partido por motivos obvios y una Bañeza que no intimidó la portería local. El control y posesión del balón fueron, claramente, para el equipo de Alex Huerta. El entrenador soriano supo motivar a los suyos, si no lo estaban ya, de cara a lograr meterse en la lucha por la promoción de ascenso.

Tras el descanso de nuevo tónica y mismo guion que en la primera mitad. Un Numancia B que sabía de la importancia del partido y una Bañeza que intentaba evitar los embistes locales. Ello duró una buena parte del tiempo, al menos quince minutos. Vallejo, muy activo todo el partido, como el resto de sus compañeros, estableció el tercero tras un despiste visitantes. El entrenador de La Bañeza José Díez, viendo el marcador y que su equipo ya tenía la temporada hecha, dio opciones a dos jugadores juveniles como Iván y Christian. Los chavales quisieron aprovechar la oportunidad que se les concedió. Pero el Numancia B no pisó el freno, y Calvo, quien había salido en la segunda parte logró el cuarto y definitivo tanto para los rojillos.