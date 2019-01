Los banquillos hablan español

javier villanueva | madrid

El Mundial de balonmano que arranca hoy en Alemania y Dinamarca volverá a hablar español, al menos en los banquillos, con la presencia de hasta siete técnicos españoles al frente de otras tantas selecciones, uno más que en el pasado Campeonato del Mundo disputado en Francia en 2017.

La presencia de un entrenador español se ha confirmado como toda una garantía de éxito, tal y como atestigua el hecho de que los últimos campeones de Europa, América, África y Asia hayan alcanzado la victoria bajo la tutela de un preparador de esta nacionalidad.

Y es que si Jordi Ribera condujo el pasado año a la selección española a su primer título continental, no menos exitoso ha sido el rendimiento de Manolo Cadenas con Argentina, Toni Gerona con Túnez o Valero Rivera con Catar, todos ellos presentes en el Mundial. Especialmente significativo es el caso de Valero Rivera, el técnico que llevó a España en 2013 a su segunda corona mundial, que no sólo ha convertido a Catar en la potencia hegemónica del balonmano asiático, sino que además ha situado entre la elite mundial a un país que hasta su llegada no pasaba de ser un mero figurante.

Ayudado por una polémica política de nacionalizaciones, pero sobre todo, gracias a un intenso y metódico trabajo, Valero Rivera ha logrado lo impensable, que Catar llegase a disputar toda una final mundialista en el campeonato disputado en 2015 en el pequeño país del Golfo Pérsico. Valero Rivera estuvo cerca de repetir esos logros dos años después en el Mundial de Francia, en el que el entrenador español volvió a situar al equipo catarí entre los ocho mejores equipos del mundo, tras alcanzar los cuartos de final.

Pero si exitosa ha sido la trayectoria de Rivera con Catar, no menos brillante ha sido la trayectoria de Manolo Cadenas con Argentina, a la que llevó el pasado año a proclamarse campeona Panamericana. El triunfo permitió a los Gladiadores asegurarse un billete en el Mundial de Alemania y Dinamarca, en el que los de el extécnico del Ademar tendrán como objetivo acceder a la segunda fase.

La meta parece al alcance del conjunto argentino dada la igualdad reinante en el grupo D, con sede en Copenhague, en el que los de Cadenas se medirán con las selecciones de Suecia, Hungría, Catar, Egipto y Angola. Por su parte Túnez, al que el español Toni Gerona ya llevó al título africano en 2018, parte también con muchísimas opciones de alcanzar la segunda fase.

Pero España, Catar, Argentina y Túnez no serán las únicas selecciones que contarán con un técnico español en el Mundial de Alemania y Dinamarca, donde más de un cuarto de los equipos participantes contarán con un preparador español. Raúl González, que dirigirá a Macedonia, Mateo Garralda, que entrenará a Chile, y David Davis, que se sentará en el banquillo de Egipto, completarán la nómina de españoles.