El Barça deja al Madrid a 19 puntos, más lejos que nunca

Será probablemente una Liga sin rúa, condicionada como está la alegría culé por la debacle de Anfield, pero también será la Liga que el Barça haya conquistado con más ventaja sobre el Madrid. El dominio azulgrana en la competición en la última década ha sido abrumador (8 de 10), pero los números dicen que el conjunto blanco está más lejos que nunca: a 19 puntos tras la victoria del Betis en el Bernabéu y el empate del Barça en Ipurúa. Un verdadero abismo.

"Parece que como nos dieron la Liga hace algunas semanas ya todo se olvida", reivindicó Ernesto Valverde, que en sus dos ligas como técnico azulgrana solo ha encajado tres derrotas (1+3) y ha dejado al Madrid a 17 puntos el año pasado y a 19 ahora. Se aleja el Madrid y se acerca el Atlético, segundo en ambas temporadas, aunque la distancia también es enorme: a 14 puntos en el 2018 y a 11 en este 2019.

SEMEDO, AL HOSPITAL

"La Liga es lo que marca al mejor equipo de la temporada. Acabar a 11 puntos del segundo quiere decir que hemos hecho una temporada magnifica", destacó también Sergi Roberto tras sumar el punto número 87 en Eibar. "Nuestra motivación hoy era prepararnos para la Copa. Queremos ganar la final e irnos de vacaciones con dos títulos", explicó el canterano.

Para esa final Valverde se ha encontrado con varias bajas. La última duda es la de Nelson Semedo, que este domingo tuvo que ser sustituido en la primera mitad tras sufrir un traumatismo en la cabeza en un choque con Sergi Enrich. Acabó en un hospital de Bilbao para ser sometido a pruebas. "Espero que sea el aturdimiento lógico del golpe y nada más, que vuelva con nosotros hoy", deseó el míster, aunque el portugués se quedará en observación hasta este lunes.

[COMUNICADO MÉDICO]

Nélson Semedo se ha hecho una contusión craneal durante el partido ante el Eibar. El jugador se queda en observación en un hospital de Bilbao. Está previsto que Semedo vuelva a Barcelona mañana lunes pic.twitter.com/HAyFmJ145t — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 19 de mayo de 2019

También es optimista respecto a Ter Stegen, que en cualquier caso debería ser suplente, pero no con otras piezas: "Marc seguro, pensamos que va a estar; Coutinho no lo sé, el tema de Dembélé está difícil y Arthur... pues vamos a ver, lleva arrastrando ese problemas desde hace dos o tres meses y ha tenido que parar ahora. No sé si estará", desgranó el míster, que no quiso asegurar que la de Ipurúa fuera la alineación de la final de Copa, pero que reconoció que tiene "problemas en la delantera".

DEBUT DE CARLES PÉREZ

Sin nada en juego más allá de la Bota de Oro de Messi, 'el Txingurri' vio el partido como una manera de "tener al equipo activo". El técnico volvió a dejar sin jugar a Riqui Puig, pero dio la alternativa (20 minutos) Carles Pérez, el octavo canterano que debuta esta temporada. "Desde muy pequeño mi ilusión era debutar con el primer equipo. No sabía si llegaría esta temporada, he tenido que tener paciencia, pero le doy las gracias al míster", explicó el extremo vallesano.

👏 ¡Carles Pérez ha debutado hoy con el primer equipo! ¡Muchas felicidades! 🔵🔴 pic.twitter.com/Uq7Dr00T8O — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 19 de mayo de 2019

Otro canterano, Marc Cucurella, se estrenó como goleador contra el equipo que tiene sus derechos . "Se hace un poco extraño marcarle al Barça", reconoció, antes de rendirse a Messi: "Es un jugador determinante. Ha tenido dos y las ha metido". Igual que su entrenador, José Luis Mendilibar: "Nos hemos dormido un minuto y Messi nos ha hehco dos goles. Si le llega el balón, es imposible pararle".