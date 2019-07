Becerra interesa a la Deportiva

OTERO CONDE | PONFERRADA

Aunque sólo haga una semana que acabó la competición para la SD Ponferradina, el conjunto blanquiazul trabaja ya contrarreloj para confeccionar la plantilla de la actual temporada. Al acabar sus partidos el 29 de junio y empezar la competir el 17, 18, 19 ó 20 de agosto, el cuadro berciano ya va con retraso en la formación de su equipo para Segunda División A.

El club que preside José Fernández Nieto ya está tocando varios palos para reforzarse con garantías de cara a la nueva campaña recién estrenada. Y el primer interés que se ha conocido es el del portero catalán Isaac Becerra Alguacil. Nacido el 18 de junio de 1988 en Badalona (Barcelona), Becerra fue sin duda el mejor portero de la categoría ocupando el portal del Girona FC. Valiente, seguro en las salidas e infranqueable en el mano a mano, se ganó el respeto de los delanteros. Sus principales problemas han estado siempre por alto, agravados desde que se fue al Real Valladolid. De hecho, su paso al conjunto blanquivioleta en junio del 2016 coincidió con una caída de su rendimiento, que en las últimas campañas no ha sido el acostumbrado.

Se formó en las canteras de Barcelona, Espanyol y Real Madrid antes de irse hace una década al Panionios griego. En su regreso a nuestro país se enroló en las filas del Girona FC, con el que se quedó a las puertas del ascenso a Primera División en un par de ocasiones, pero fue reconocido como el mejor guardameta de la categoría.

Con la selección española sub-19 se proclamó en el 2007 campeón de Europa. Y en la temporada 2015-2016 logró el Trofeo Zamora al portero menos batido de la división de plata con el equipo gerundense.

En el Real Valladolid fue titular en la primera de las dos temporadas que defendió la portería de Zorrilla, pero la pérdida de seguridad le acabó haciendo pasar en blanco la segunda. En la última campaña jugó casi la mitad de los encuentros ligueros con el Club Gimnàstic, con el que descendió a Segunda División B, lo que hace que quede libre.

El Tenerife también quiere a Becerra. De hecho, su agente, José Sánchez Parra, afirmaba en las últimas horas que el cuadro chicharrero tiene opciones de hacerse con sus servicios: «El Tenerife podría estar entre los equipos mejor posicionados para formar a Becerra, pero me gusta ser prudente. Hasta que no haya una oferta concreta y él hable con el entrenador y con el director deportivo, no habrá nada concreto».