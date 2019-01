El Bembibre cae con claridad

ANTONIO SALMERÓN | BEMBIBRE

La Arandina ganó al Atlético Bembibre 0-3 en el inicio de la segunda vuelta en un encuentro donde ganó el mejor y porque los chicos de Fernando Ministro parecían haber salido con miedo ante un rival que, bien es verdad, no dio opciones al cuadro rojiblanco. Toda la presencia y toda la posesión se la llevaron los burgaleses ante un Bembibre que solo esperaba encontrar las ocasiones a la contra, pero que éstas no llegaban dada la buena disposición sobre el rectángulo de juego de uno de los aspirantes a jugar los play off. Y es que a los hombres de Ministro no les funcionó nada. Bien es cierto que en los primeros 45 minutos tuvo algunas fases en las que se pudo ver el enfrentamiento, pero la diferencia entre ellos dos iba a quedar patente en el minuto 31 donde un fallo defensivo es aprovechado por Escudero para batir a Ivanildo y aquí fue donde murió todo el bagaje local.

Tras la reanudación sería mucho peor puesto que nada más comenzar la misma el marcador se volvió a mover tras otro fallo garrafal defensivo, más bien por desmotivación o pasividad; o también motivado a las ausencias que descompusieron un poco al equipo. En nada se parecía al que finalizó la primera vuelta y este inicio aunque es ante uno de los grandes, no demostró estar a la altura. En frente estaba una Arandina que no perdonaba ninguno de los errores del Atlético Bembibre y, de nuevo, en el 71, apuntillaba el resultado Barahona con otro gol en el que la defensa local pudo hacer algo más, sentenciando el partido.

Á. O. | ZAMORA

Una Cultural B con muchas ausencias fue goleada (7-0) por el líder del grupo octavo en un partido que quedó más que resuelto en solo 13 minutos, el tiempo que necesitó el Zamora CF para marcar sus cuatro primeros goles.

El partido comenzó a perder interés ya en los primeros instantes cuando Carlos Ramos ejecutó un córner en el que la defensa leonesa hizo la estatua para que Garban se encontrase con el balón y lo enviase l fondo de la portería casi sin ganas.

No hubo opción a la reacción de la Cultural B porque el segundo gol llegó al cumplirse los 6 minutos tras otro regalo de la defensa culturalista que permitió a David Alvarez tomarle la espalda para plantarse ante el portero Martín para marcar el segundo gol. No bajaron el ritmo los zamoranos y ante su propia incredulidad, llegaba el tercer tanto de igual factura al anterior y con el mismo protagonismo para David Alvarez.

Y el festival goleador continuó en el minuto 13 con un nuevo córner que esta vez remató a placer con el pie Asiel. El,partido había finalizado y quedaban todavía 70 minutos por delante. El Zamora continuó teniendo la posesión del balón pero impuso un ritmo cómodo y ya tan solo lo intentaban con disparos desde lejos.

La segunda parte tuvo un comienzo similar a la primera. El Zamora volvió a aprovecharse de la debilidad defensiva del filial marcando al minuto de la reanudación el quinto y sexto gol de forma consecutiva.