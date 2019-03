El Bembibre suma un punto en Ávila

Á. O. | ÁVILA

El Atlético Bembibre confirmó una jornada más que es el rey del empate. Frente al Real Ávila sumó un punto de calidad tras firmar tablas (0-0) en un partido en el que poco o nada dejó una primera mitad de muy poco fútbol entre un Real Ávila que quiso y no pudo y un Atlético Bembibre que volcó todas sus opciones en Willy, Dani y Carlos Ruiz, que tendría la mejor de las ocasiones cuando una pérdida de Javi de Mesa allí donde está prohibido perderla permitía al ‘11’ visitante marcharse hacia la frontal, forcejear con Llorián y lanzar el zapatazo contra el larguero. Era el minuto 12 de partido y los de Fernando Ministro, con lo básico, sumaban oportunidades. Tuvieron el gol en el disparo de Carlos pero ya habían iniciado las hostilidades poco antes Willy y el propio Cruz. Al primero se lo desbarató Alberto cuando quiso sorprender con un disparo desde la línea de fondo, al segundo le rechazó la defensa un fuerte disparo desde fuera del área.

No necesitaba mucho el Atlético Bembibre para superar el centro del campo encarnado. Más les costaba a los de Jonathan Prado, que recurrió a Mayorga como enganche y devolvió a Edu al extremo después de mucho tiempo como lateral. Al encarnado se le notó la mudanza. Parece haber perdido el colmillo y la intensidad que tantas veces mostró. No fue el único. Sigue el Real Ávila sin mordiente. Se acerca, pero no remata. Un disparo de Peli –minuto 8– desde lejos y por encima de la portería fue de lo poco en una primera mitad en la que los de Jonathan Prado no llegaron a rematar entre los palos de Ivanildo. Lo hizo Sergio Ramos en una falta colgada al segundo palo que nadie legó a rematar, falló Edu en el último pase tras marcharse de Tano. Poco más en una primera mitad que llegaba a su conclusión con muchos deberes por delante. El punto podía servir a los leoneses, pero no a los encarnados. En un fin de semana en el que el Numancia B había fallado no se podía fallar.

Tenía que despertar el Real Ávila en la segunda mitad. Disparo de Edu a pierna cambiada –minuto 47– desde el vértice del área que se marchaba fuera. Podía ser un buen incio ante un Bembibre al que el punto le podía servir pero que quería algo más. Tuvo el Real Avila una gran contra –minuto 51– en una recuperación de Javi de Mesa en su campo. Al final, el marcador no se movió.