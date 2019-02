Benzema y Messi marcan el Clásico

rodrigo errasti | madrid

Leo Messi, tocado en el muslo por un golpe, centra todas las miradas del primer clásico del mes de febrero —hoy a las 21.00 horas en La 1 de TVE y en Gol—. «Si Leo está bien jugará; si no está en condiciones, lo hará otro», dijo Ernesto Valverde para confirmar lo que se viene advirtiendo desde Barcelona. Será el propio futbolista el que tome la decisión sobre su presencia en el once. Valverde no es partidario de arriesgar pensando en lo que le espera a su equipo de aquí a final de temporada (lo más cercano, la visita a San Mamés).

El estado físico del hombre más decisivo del Barça, quinto futbolista de campo que más minutos ha completado en los últimos cinco años de las grandes Ligas, centra los comentarios de un duelo entre madridistas y azulgranas aunque también Dembélé está pendiente de una prueba y podría ser, si recibe el alta, el que ocupa el puesto de ‘La Pulga’. No es lo mismo ya que Messi, máximo goleador de la historia del ‘clásico’ con 26 goles, si bien no pudo participar en el único clásico jugado esta campaña por lesión, un 5-1 que provocó el despido de Julen Lopetegui por Santiago Solari pero esta batalla no se parecerá a la del entonces.

En octubre el equipo blanco llegaba al Camp Nou «en un momento un poco más delicado (cuatro derrotas en seis partidos) desde el punto de vista anímico», según reconocía tras el sorteo Ernesto Valverde, que ve a su rival «con más confianza, están mejor, sacando resultados (cinco triunfos consecutivos) y eso hace mucho». Es cierto que la dinámica blanca es positiva, gracias en buena parte a que Karim Benzema, que lleva 18 goles —seis en cuatro partidos— ya es el sexto mejor artillero de la historia blanca con 210 tantos, parece haber encontrado un socio en Vinicius. El joven brasileño ha regenerado la ilusión afición blanca y podría ser titular aunque se juega la plaza con Gareth Bale y Lucas Vázquez, reservado ante el Alavés para ayudar en defensa ante un puntal como Jordi Alba.

Y es que se esperan más cambios en el once, con el ingreso de Keylor Navas, Varane, Marcelo y Kroos. Cambiará la cara de su equipo titular Solari, que expresó públicamente el sentimiento del club por un calendario que considera injusto con un día menos de descanso que su rival en la ida y en la vuelta, introduciendo hasta seis novedades en el equipo titular. Febrero se antoja decisivo para el futuro de un Real Madrid que llega al Camp Nou unos días antes de su visita al Wanda Metropolitano el próximo sábado. «El Madrid siempre es favorito porque sale siempre a ganar. Vamos a pelear por todo, siempre hasta el final», advierte Solari.