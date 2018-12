Bernal apela por una Cultural unida

El apelar a la unidad es muy bonito , pero no es sinónimo que la haya.En La Cultural , no se puede andar con paños calientes dejando pasar el tiempo ,es poner remedio ya ,por que si no al final de la temporada estaremos aún pidiendo disculpas por no haber alcanzado el objetivo que no es otro que subir a 2ª ...Si o si, todo lo demás no vale.