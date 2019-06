Bidasoa abre la puerta de Europa

PABLO RIOJA | LEÓN

El Abanca Ademar disputará competición europea la próxima temporada casi con total seguridad. El conjunto leonés solicitó a la Federación Española de Balonmano que cursara la invitación a la EHF una vez que acabó la Liga Asobal en cuarta posición. Ahora, tras conocerse que el Bidasoa Irún sí estará en Champions en la 2019-20, los de Manolo Cadenas tienen vía libre para ocupar una de las plazas especiales con las que competir en la segunda máxima competición continental. «No es oficial aún, pero que los irundarras estén en la Liga de Campeones nos abre las puertas de par en par», señala Cayetano Franco, presidente de la entidad ademarista.

La decisión de la EHF se conocerá el próximo mes, no más allá del 15 de julio. Para el Ademar resulta fundamental estar en Europa, no solo por el prestigio que le otorga al club, sino porque le sirve como el mejor de los escaparates para atraer a jugadores que de otra manera no llegarían a León. En las dos últimas campañas, con Rafa Guijosa al mando, el equipo se clasificó para la Champions realizando un buen papel, sobre todo en la 2017-18, donde acabó cayendo con el Montpellier.

Este año, sin embargo, no consiguieron revalidar el subcampeonato, que fue a parar a manos del Bidasoa, quien tendrá como posibles rivales europeos a los campeones Cocks (Finlandia), Dinamo Bucuresti (Rumanía), Chekhovskie Medvedi (Rusia), IK Sävehof (Suecia), Kadetten Schaffhausen (Suiza) y Tatran Presov (Eslovaquia) así como a los invitados IFK Kristianstad (Suecia), Sporting CP (Portugal), GOG (Dinamarca), Orlen Wisla Plock (Polonia) y HC Eurofarm Rabotnik (Macedonia).

La Liga de Campeones arrancará la semana del 9 de septiembre, inmediatamente después al inicio de la Liga Asobal (7-8 de septiembre). El Bidasoa-Irun es uno de los equipos participantes que ya sabe lo que es ganar este trofeo, en la temporada 94-95. Precisamente la próxima temporada se cumplirán 25 años de aquel logro.