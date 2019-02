Bidasoa amenaza el trono del Ademar

Sergio C. Anuncibay | León

La pelea por el subcampeonato escribirá hoy en León uno de los capítulos más importantes de la temporada (19.00 horas, Gol). El trono del Abanca Ademar está en peligro por la irrupción de un Bidasoa que ha dejado ya de ser el equipo revelación de la Asobal para convertirse en un aspirante muy serio a esa plaza que conduce a la Champions.

El duelo entre ambos no será definitivo porque todavía quedarán por delante tres meses de competición, pero el conjunto entrenado por Guijosa tiene dos puntos menos que los de Irún, además del ‘golaverage’ particular perdido, por lo que si tropieza hoy en el Palacio cedería terreno en la búsqueda del objetivo. En el encuentro de la primera vuelta, los de Jacobo Cuétara pasaron por encima de los leoneses (25-18).

«Fue uno de los peores partidos que recuerdo. Debemos cambiar la dinámica en la competición y dominarles porque si vamos por detrás lo pasaremos mal», avisó ayer el técnico, consciente de que colisionarán contra el «mejor equipo» en estos momentos de la Liga, con permiso del inalcanzable Barcelona.

Si bien, no quiso destacar a ninguno de los jugadores contrarios y puso por encima de cualquier individualidad la fortaleza de su bloque y de los automatismos que ha conseguido Bidasoa bajo la batuta de un Jacobo Cuétara formado en León. «Tienen una defensa muy potente y una buena portería. Practican un balonmano muy rápido y su plantilla está muy compensada», analizó Guijosa, quien recordó que el equipo irundarra no acusa las rotaciones en la pista al tener un ramillete de quince o dieciséis efectivos de un nivel parecido.

Espera un duelo que transite por guarismos bajos, donde mejor se mueve el Abanca Ademar, que construye sus triunfos, principalmente, desde el trabajo de su defensa. Regresa por fin el principal referente de la plantilla en esa tarea, un Gonzalo Carou que por culpa de una lesión en la muñeca no estuvo en los dos primeros encuentros del año. Su ausencia se notó, sobre todo, frente a Logroño. Vuelve también José Mario Carrillo, que lleva tres meses alejado de la pista. Tuvo que pasar por el quirófano. «Cuantos más seamos, mejor. Todo lo que sea sumar nos viene bien», reconoció el entrenador madrileño, que confía en el apoyo de los aficionados para que el Palacio vista sus mejores galas a pesar del horario atípico, que no convence al técnico. «Jugar un viernes no es lo más idóneo. Algunos aficionados no podrán venir porque trabajan, pero necesitamos un pabellón lleno», reclamó Guijosa, que no mira más allá de este compromiso, aunque tras la visita de Bidasoa tendrán que desplazarse a Granollers donde les espera con el cuchillo entre los dientes otro de los gallitos de la categoría.