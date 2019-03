Blanca y Marta lideran el éxito leonés en el Nacional

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Blanca Fernández y Marta García lideraron, con dos medallas cada una, el éxito del atletismo leonés en el Nacional de cross. Las dos atletas además dieron un paso definitivo para representar a España en el Mundial de la disciplina demostrando su gran momento en un escenario exigente como el Parque El Cuartillo de Cáceres.

Las cuatro preseas que contabilizaron entre ambas tuvieron también como acompañamiento otras tres más, la de oro lograda por la berciana Nuria Lugueros por equipos, el mismo metal que saboreaba Sergio Alegre con la selección de Castilla y León sub-23 y el bronce también con la camiseta autonómica de Álex Martínez en la categoría absoluta masculina.

En un Nacional con muchos gallos y tanto en juego, Blanca Fernández dejaba patente que ha regresado con fuerza tras su lesión. Ya lo dejaba patente en las citas precedentes al Nacional y ayer lo ratificaba con una actuación notable que le permitía cruzar la línea de meta en tercera posición con un tiempo de 34:10 y sólo superada por una inalcanzable Trihas Gebre y la toledana Irene Sánchez-Escribano. Su bronce individual fue también determinante para el éxito por equipos de Castilla y León en el que también tuvo mucho que ver el puesto 18 de la berciana Nuria Lugueros que poco a poco va recuperando su mejor versión tras unas semanas alejada de la competición por lesión.

Otra atleta leonesa que disfrutaba de un lugar en el cuadro de honor, al igual que Blanca también por partida doble, era Marta García. La atleta de La Virgen volvía a rubricar su condición de referente en este tipo de escenarios colgándose la medalla de plata a nivel individual tras su compañera de equipo Celia Antón y celebrando en el podio el oro con Castilla y León por delante de Madrid.

En la categoría absoluta masculina Álex Martínez festejaba el tercer puesto con al selección autonómica tras una carrera en la que fue de menos a más y en la que, aunque no puntuó por equipos ya que no competía dentro de la selección, también dejaba su impronta Jorge Blanco al ser el mejor de los representantes leoneses en una carrera en no podía completar el recorrido Sergio Sánchez.

En la categoría sub-23 Sergio Alegre se quedaba a las puertas del podio a nivel individual con un meritorio sexto puesto mientras que por equipos lideraba el éxito de Castilla y León con el peldaño más alto de la clasificación. En la categoría sub-20 femenina Lucía Centeno cruzaba la meta con un tiempo de 25:37 aunque se quedaba a las puertas de una medalla con Castilla y León, sexta en el cómputo final.