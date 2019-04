«El derbi es un partido especial con un ambiente especial, que todos lo tenemos marcado y que todos queremos jugarlo», afirma el capitán de la Cultural, Víctor Díaz ‘Viti’, el único leonés de la primera plantilla. A continuación asegura: «En el caso de que no juegue el derbi, lo que tengo que hacer es mirar por el equipo. El objetivo de todos es poder ascender y creo que es lo principal, independientemente del rol que tengamos cada uno. Es verdad que me pica, no sólo por el derbi, no tener minutos. Es verdad que te joroba, pero como a toda persona. El objetivo principal es el ascenso. El derbi tiene importancia por la clasificación y para dar una alegría a nuestra afición, que por algo lo jugamos en casa».

«Coincide el derbi con un partido importante para nosotros al ver la clasificación. Jugamos en casa y debemos ser conscientes ante la Ponferradina de lo que nos estamos jugando», advierte.

«Llevamos unas cuentas temporadas en las que hay poca gente de León en la Cultural. Comparado con años atrás en esta categoría sí que ha habido hasta seis futbolistas de León en la Cultural. Ahora las circunstancias son así. Ojalá que en un futuro haya más gente de León jugando en la Cultural. No sé si en estos momentos no hay gente para este nivel de Segunda B, pero me gustaría que en el día de mañana hubiera más futbolistas de la casa en la Cultural, porque a la afición siempre le gusta», indica Viti en referencia a que sólo él sea de León.

El culturalista Viti. RAMIRO

En cuanto a su salida del once y de las convocatorias, explica: «Hay épocas malas y buenas. El que toma las decisiones es el míster. Siempre entreno para entrar en el once, para estar en las mejores condiciones posibles y ahora mismo me encuentro en la situación más mala que hay en el fútbol, que es verte de suplente o fuera de las convocatorias, pero es algo que todo futbolista y todo profesional debe saber. Seguramente hasta el momento no he demostrado lo que quiere el entrenador. Cuando estás en esta situación, siempre piensas la razón por la que te encuentras así, y que no te esperabas, porque a uno siempre le gusta jugar. No queda otra que luchar y seguir entrenando al máximo».

Del rendimiento del equipo, dice: «Creo que salvo en el último partido el nivel ha sido bueno. Llevábamos una buena racha. Ascendente. Nos enganchamos arriba. Estamos en un buen momento, independientemente del partido ante el Fuenlabrada. Fue un pequeño desliz».

Sobre si ve a Javi Jiménez superior a él, responde: «El que decide es el entrenador. Llegó Javi y decidió poner a Javi. El entrenador si lo decide así es porque lo ve mejor que yo».

«¿Un pronóstico para el derbi? Creo que va a ser un 2-0, aunque con quedarnos con los tres puntos me conformaría», matiza Viti.