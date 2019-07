En blanquiazul

OTERO CONDE | PONFERRADA

Éxtasis blanquiazul en la plaza del Ayuntamiento. Unas 8.000 personas celebraron por todo lo alto un éxito que se vivió más que los del 2010 ó 2010 después de los sinsabores del descenso y de las dos últimas temporadas, una sin jugar play off y otra coqueteando con el descenso a Tercera División.

El cuarto ascenso a la categoría de plata y el quinto del equipo en las dos últimas décadas reunió a todos los estamentos del club y a los políticos de la ciudad en el centro de las celebraciones que podemos llamar institucionales.

A las nueve y media de la noche aparecían en la plaza los héroes del 2019 entre bengalas que hacían más épica la entrada en el Ayuntamiento.

Ya en el balcón, todos los protagonistas dedicaron unas palabras y/o unos cánticos a un público enfervorecido e ilusionado. Empezó el alcalde Olegario Ramón, que apuntó que Ponferrada va a ser conocida en todos lados: «El esfuerzo y la lucha del equipo es el mejor ejemplo para nuestra ciudad y comarca. Ponferrada es más grande de la mano de nuestra querida Ponferradina». Y ésto fue lo más destacado del resto de protagonistas: Silvano: «Todos los bercianos estamos satisfechos, pero hay que hacer mucho en el deporte y en todas las facetas. Esto no se habría conseguido sin estos jugadores y sobre todo nuestra afición». Bolo: «El primer día aparqué donde estáis y vi el Ayuntamiento, me vino a la cabeza estar junto a una afición especial celebrando un ascenso. Lo hemos conseguido. Vamos a seguir creciendo y nunca dejar de soñar. ¡Viva Ponferradina, viva El Bierzo!». Son: «Este martes perdí mi abuelo y no me ha visto subir, pero seguro que lo ha hecho desde el cielo». Ríos Reina: «Hace dos meses grabé un vídeo aquí yo solo y ahora estáis todos. Cuando vine dije que no me iba hasta ascender, pero hoy digo que no me voy hasta que me retire. A ver si el presi coge la indirecta». Jon, al que le corearon aquello de «Ari, ari, ari, Jon Lehendakari», recordó que el año que ya este año que hoy empieza (2019-2020) no se va a León. Y Zabaco dijo que la vida da segundas oportunidades tras perder el ascenso dos veces la pasada temporada con el FC Cartagena. Kaxe: «Estoy orgullosísimo de este grupo. Se lo dedico a mi abuelo, que está en el cielo». Larrea: «Me habéis tratado de maravilla. Estoy como en casa. Somos de Segunda. Vamos a celebrarlo que esto no pasa todos los días». Bolo grabó en su móvil cuando el público pedía al jugador cedido por el Numancia que se quedase. Isi: «Desde que llegué sabía que ésta era la ciudad en la que iba a ascender a Segunda División. Hay que soñar con subir a Primera División». Jorge García: «Llevo dos años aquí. El pasado sufrimos mucho, no sabíamos dónde meternos. Éste ha sido contrario, salir a la calle, veros a todos, a El Toralín rugir...». Carlos Bravo: «Vine en enero con un sueño que llevaba buscando años. Todo el club y vosotros me habéis ayudado a conseguirlo: ser profesional». Saúl Crespo: «No tengo palabras para describir lo que siento como berciano. Esto es la caña». Óscar Sielva: «Gracias por el año inolvidable. Trabajando así y con la misma humildad sólo nos pueden esperar cosas buenas». Yuri: «Os quiero, os amo, os llevo en el corazón. Soy berciano hasta la muerte».

No faltó el aficionado inglés Chris Pidgeon, aclamado como un héroe más. Y por supuesto, sonó el himno del club, el «A Ponferrada me voy» y el «¡Hey, Deportiva!».