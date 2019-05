El bloque principal del Cleba seguirá la próxima temporada

PABLO RIOJA | LEÓN

El Rodríguez Cleba ya perfila su proyecto deportivo para la próxima temporada. A falta de confirmar la continuidad de Guillermo Tarrazo como entrenador, ya hay varias jugadoras como Valentina Estrada, Marina González, Patri Toribio y María Gracia de Garnica, entre otras, que seguirán en el club leonés. Después de no haber logrado el objetivo de meterse en los play off de ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino español —todo se fue al traste en la última jornada— la directiva busca afianzar el proyecto para la 2019-20. En principio, la idea es que Tarrazo siga al frente y al margen de las jugadoras ya confirmadas, incorporar algunas jóvenes nacionales e internacionales para armar un equipo de más garantías que el de este año. Un bloque compacto que lidere su grupo y peleé nuevamente por recuperar la categoría de oro. También habrá bajas, pero todavía no hay ninguna confirmada.