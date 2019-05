Los Boixos se presentan en casa de Rakitic para pedirle explicaciones

Los Boixos Nois se presentaron el viernes en casa de Ivan Rakitic para reprocharle su presencia en la Feria de Abril 24 horas después de la debacle del Barça en Anfield, ha informado el diario 'As'. Según este medio, el jugador croata salió a la puerta de su domicilio a atender a los ultras a los que dio explicaciones sobre la polémica.

El barcelonismo no se tomó bien la presencia de Rakitic en la Feria de Abril el pasado miércoles, menos de 24 horas después de que el equipo protagonizara uno de los fracasos más estrepitosos de la historia del club. La presencia del croata en la feria habría pasado desapercibida de no ser por una fotografía que se tomó con José María del Nido, hijo del expresidente del Sevilla del mismo nombre, que el hijo del directivo colgó en las redes sociales.

Pero el comprensible enfado de la afición llegó a un nivel inadmisible con la acción de los Cachorros, una de las facciones de los Boixos Nois, con integrantes más jóvenes que el grupo original. Según 'As', Rakitic les argumentó que su viaje a Sevilla se debía a motivos familiares (su mujer y familia politica son de allí) y que no pretendía faltar el respeto a la institución. Sobre la polémica fotografía, les explicó que no quería que se difundiera y que al saber que se había subido a las redes sociales exigió que fueran borradas. Los Cachorros le habrían reprochado entonces su actitus y le pidieron más compromiso en lo que resta de temporada.