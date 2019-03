Bolaños: «Los goles van a llegar en cualquier momento»

OTERO CONDE | ponferrada

Está rondando el gol, a pesar de no haber contado con muchos minutos. Edward Bolaños debutó en Burgos y el pasado domingo jugó sus primeros minutos en casa. El colombiano va ganando protagonismo en la Deportiva tras perderse toda la primera vuelta por asuntos burocráticos: «Tenía muchas ganas de jugar en casa. He estado cerca del gol en varias ocasiones, pero hay que tener paciencia, porque va a llegar en cualquier momento. Los jóvenes tenemos que exigirnos bastante. Me gusta que el míster me exija porque me sirve para estar mejor. La primera parte de la temporada ha sido difícil, pero no se pueden bajar los brazos. Hay que tener fe y la oportunidad me ha llegado».

Bolo podría hacer pocos cambios para el duelo, pero la ausencia de Sielva por sanción podría variar varias cosas, empezando por el sistema. Mientras, las bajas en defensa condicionan al Las Palmas Atlético. David Camacho puede regresar a esa línea, a pesar de no estar al 100%. Por otro lado, ya está decidido que la lesión de Guille Donoso será restañada con un proceso quirúrgico.