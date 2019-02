Bolo apela al trabajo para seguir arriba

álex estébanez | ponferrada

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, compareció ayer ante los medios en la sala de prensa de El Toralín para analizar la semana de su equipo antes de enfrentarse mañana al Coruxo, un partido en el que los blanquiazules ponen en juego su posición entre los cuatro primeros clasificados.

El técnico vasco aseguró que el equipo ha tenido «una muy buena semana de entrenamientos y estamos con ganas de que llegue el domingo para ponerlo en práctica en el campo y continuar con la racha positiva en El Toralín». Precisamente, Bolo admitió que es en casa donde se está viendo la mejor versión de su equipo: «Queremos mantener una identidad tanto en casa como fuera, y aquí lo estamos consiguiendo, salvo en el partido contra el Salamanca, y es lo que queremos hacer fuera también. Ahora vamos a por los tres puntos el domingo y luego veremos cómo darle la vuelta a la situación fuera de casa».

Bolo tomó como referencia lo ocurrido en los dos últimos partidos jugados lejos de El Toralín, en Guijuelo y San Sebastián de los Reyes, para explicar por qué no se consiguió sumar algo más en esas salidas: «En fútbol existe el error, y hay que intentar no cometerlos porque cualquier rival de esta categoría es capaz de aprovecharlo. Nosotros no cometemos muchos, pero nos están penalizando mucho».

El entrenador deportivista insistió en que «hacemos muchas cosas bien y pocas mal, pero esas pocas nos cuestan puntos». Además, centrándose en las dos últimas salidas, recordó que «los goles nos han llegado en momentos cruciales de los partidos contra el Guijuelo y el Sanse (en ambos la Deportiva encajó dos tantos justo antes del descanso). Eso al final pesa en el estado anímico de los jugadores y es difícil darle la vuelta. Se vio en San Sebastián de los Reyes en los diez primeros minutos de la segunda parte».

En cualquier caso, Bolo sigue confiando en un equipo que hizo una gran primera vuelta del campeonato y al que ve capaz de recuperar el nivel que exhibió en los primeros meses de la competición liguera: «Veo al equipo fuerte, con ganas y sabiendo lo que nos jugamos. Lo hicimos bien en la primera vuelta y ahora toca seguir trabajando para repetirlo. Estoy convencido de que el trabajo tendrá su recompensa y alcanzaremos los objetivos».

El primer paso para esa recuperación pasa por ganar mañana al Coruxo en El Toralín, donde la Deportiva sólo ha cedido tres empates y una derrota en doce partidos.