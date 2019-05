Bolo: «Lo importante es ganar y clasificarse»

OTERO CONDE | PONFERRADA

La Deportiva quiere confirmar mañana su clasificación para la fase de ascenso a Segunda División A. Con un triunfo lo logrará, pero podría meterse hasta perdiendo. La posibilidad de seguir peleando por el liderato pasa por ganar y hacerlo al menos por 3-0. Y el choque ante el descendido Unión Adarve en la última jornada es otra oportunidad para la escuadra berciana. Pero Bolo sólo quiere hablar del partido de mañana y de ganar, sea por el resultado que sea: «Lo que quiero es ganar. Si es por muchos goles, mejor, pero lo principal son los tres puntos. Ahora mismo sólo pensamos en eso y en conseguir la plaza de play off, que es el objetivo que buscamos desde que empezó la temporada». Enfrente, el líder: «Es un muy buen equipo que nos lo va a poner difícil y querrá ganarnos para asegurarse el primer puesto. Es un rival muy fuerte y hemos de tener paciencia y no cometer errores, porque ya vimos en la primera vuelta que saben aprovecharlos. Es el partido que más se puede asemejar a lo que nos podamos encontrar en un play off. Es un buen examen, pero primero hay que ganar al Fuenlabrada antes de pensar en los cruces».

Con la recuperación de Yuri y de Jorge García, las opciones para la alineación se amplían. También vuelve Ríos Reina de sanción, pero no se esperan grandes revoluciones: «Cuando las cosas van bien, hacer cambios es complicado, pero lo importante es tenerlos disponibles para que puedan ayudarnos».

En su comparecencia semanal, Bolo se refirió a la afición a raíz de las iniciativas que hay para animar el partido desde las horas previas: «Lo de la afición me pone los pelos de punta».

En el rival vuelven tras sanción Juanma Marrero y Nteka. El técnico señalaba ayer que para ganar a la Deportiva su equipo habrá de dar su mejor versión. Glauder es baja por sanción.

La formación berciana ha ganado esta temporada en casa a todos los equipo madrileños con los que se ha medido y busca el pleno, lo que tendría el premio de la clasificación.

El árbitro

El coruñés Óscar Martínez Santos (Colegio Gallego) dirigirá el choque de mañana. Nacido en Cabana de Bergantiños hace 33 años, cumple su quinta temporada en la categoría. Esta campaña ha dirigido el Deportiva 0-Cultural 0. Tres empates y una victoria en Liga y un triunfo en Copa es el balance de la Deportiva con él. Mientras, el Fuenlabrada ha ganado los tres partidos en los que este trencilla se cruzó en su camino, el último, la temporada pasada.

Clasificados

Sólo quedan cinco plazas vacantes para completar la nómina de participantes en la fase de ascenso y tres son del grupo I. Ya están clasificados Fuenlabrada (I), Real Racing Club, Mirandés, UD Logroñés, Barakaldo CF (II), Atlético Baleares, Hércules, Villarreal B (III), UD Melilla, RC Recreativo y FC Cartagena (IV).