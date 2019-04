Bolo: «Mis cuentas sólo son vencer en Valladolid»

OTERO CONDE | PONFERRADA

Jon Pérez Bolo adelantó a la jornada de miércoles su comparecencia semanal previa al partido correspondiente, en este caso el que mide a la Deportiva con el Real Valladolid B este sábado desde las 17.30 horas en los Anexos a Zorrilla. El director técnico vasco no saca la calculadora ni mucho menos, al menos de puertas afuera: «Mi objetivo es ganar al Real Valladolid B. Hacer cuentas está bien, pero realmente sólo pienso en Valladolid y el domingo veremos cómo está la clasificación, y así cada jornada. No hay que mirar más allá, porque cada semana cambia todo radicalmente. Hay que sumar de tres en tres y alcanzar el máximo número de puntos posible».

Bolo restó importancia a hechos como que no vaya a estar Yuri, con el que no se quiere arriesgar, que no esté Larrea por sanción y que el campo de juego sea de hierba artificial: «No debería haber psicosis con eso. Hemos cambiado el chip e independientemente del rival y la superficie, hay que seguir jugando igual. Estamos mentalizados para ganar fuera. Son puntos importantes y aunque hace tiempo que no lo logramos, creo que sí lo hemos merecido en algún partido».

Bolo aseguró que hay varias opciones para sustituir a Larrea, si bien la presencia de Saúl Crespo parece la más previsible.

Por último, Bolo habló de la relajación del primer tiempo del último sábado con relación al próximo choque: «El otro día no entramos al partido como debíamos, pero no creo que nos hayamos venido arriba. Nos ha venido bien para saber que no debemos cometer otra vez ese error, hay que ser intensos desde el principio y sacar nuestras virtudes con el balón».

Dos partidos

Esta tarde se disputan dos encuentros de la jornada 34 de los que el equipo blanquiazul va a estar muy pendiente, pues entran en liza dos rivales directos del conjunto blanquiazul por el play off. A las 17.00 horas el Pontevedra tratará de colocarse de forma provisional en el segundo puesto. Lo hará venciendo al Rápido de Bouzas. Y a las ocho de la tarde el Real Madrid Castilla tratará de recuperar de forma provisional la plaza de play off que perdió el pasado domingo en Guijuelo. Se mide al descendido Fabril. En caso de triunfos locales, la Deportiva empezará el partido de esta jornada en el quinto puesto.