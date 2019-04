Bolo, obligado a cambiar la zaga ante el Navalcarnero

OTERO CONDE | PONFERRADA

Jon Pérez Bolo no podrá alinear por tercera semana consecutiva a la pareja de centrales compuesta por Pablo Trigueros y Yacouba Diori. El manchego, uno de los mejores del equipo blanquiazul en el partido de León, vio tarjeta amarilla en ese encuentro. Es la quinta, por lo que acarrea suspensión y hoy será sancionado por la Jueza de Competición. Trigueros llevaba más de dos meses al borde de la suspensión, pues tras ser amonestado en los partidos de la primera vuelta que enfrentaron a la Deportiva con Atlético de Madrid B, Unionistas CF y CF Fuenlabrada, vio la cuarta cartulina el 26 de enero en el choque ante el Guijuelo.

La defensa, que estaba funcionando bien, tendrá que sufrir al menos una alteración para el choque de este sábado contra el penúltimo clasificado.

Sin Trigueros, el técnico tendría que recuperar a Zabaco, que tras el encuentro ante el Real Madrid Castilla ha pasado al banquillo y que hasta entonces era titular indiscutible, o a Jon García, que desde el encuentro ante el Las Palmas Atlético no ha vuelto a tener minutos y que no disputa un encuentro íntegro desde el 17 de febrero contra el Coruxo.

Desde el plantel deportivista se ha hablado en las últimas horas de no confiarse ante un equipo que tiene mucho más que ganar que lo que tiene que perder en El Toralín. Casi desahuciado, el Artístico Navalcarnero tratará de quemar sus últimas opciones para seguir buscando una permanencia muy complicada. Pero lo cierto es que se piensa en que el choque hay que ganarlo y, si puede ser, por una diferencia lo más amplia posible. La Deportiva tiene ganado el golaverage particular a casi todos los rivales directos con los que ya ha jugado los dos partidos. Sólo no ocurre con la Cultural, con el que está empatado tras las igualadas en los encuentros disputados en Ponferrada y León. Por ello y pensando en un posible empate a puntos al final de la Liga y en el que no intervengan terceros equipos, la diferencia general de tantos sería decisiva. A día de hoy la Cultural tiene un balance de 44 goles a favor y 29 en contra (+15), mientras que la Deportiva está con 41-24 (+17).

Lo cierto es que no ganar al Artístico Navalcarnero sería retroceder buena parte de lo avanzado en estas últimas cuatro semanas. Pero el equipo madrileño ya ganó a la Ponferradina en la primera vuelta.

Opción

La Deportiva tiene la posibilidad de fichar a un jugador como recambio de Guille Donoso para reforzar su plantilla. Esa opción acaba esta semana. Pero se le abre otra a ella y a otros conjuntos con fichas libres. La RFEF ha aprobado la medida de abrir un plazo extraordinario de ocho días de mercado para los jugadores y el cuerpo técnico del Ontinyent que han quedado libres tras la retirada de la competición del equipo y la posterior disolución del club. Los jugadores tienen hasta el miércoles 17 de abril a las 14.00 horas para encontrar equipo.