otero conde | ponferrada

Bolo prefiere no hacer cuentas, aunque sabe que un triunfo en Vigo sería casi definitivo o definitivo de cara a alcanzar el objetivo de jugar el play off de ascenso: «Vamos a por los tres puntos y si luego los resultados de los rivales nos sirven para asegurar ya el play off, perfecto, pero no nos vamos a salir de esa línea, que es la de todas las semanas».

El técnico vasco no dio muchas pistas sobre lo que hará para cubrir las bajas que tiene para el choque de mañana ante el RC Celta B, aunque hubo un detalle que sí podría servir para sacar conclusiones. Cuando fue cuestionado en rueda de prensa por las alternativas para cubrir la ausencia del lesionado Jorge García, se refirió a Óscar Lozano, a Matthieu y a Javi Zarzo, pero no nombró a Isi, que vuelve de cumplir un partido de suspensión. Sin embargo, cuando se le preguntó por el encargado de ocupar el puesto del sancionado José Antonio Ríos Reina en defensa, además de nombrar a Zabaco y volver a citar a Matthieu, sí dijo el nombre del jugador de Cieza: «Cuando hay problemas tenemos que buscar soluciones; confío plenamente en todos mis jugadores».

El director técnico deportivista habló del rival de mañana, un equipo al que ya loó en la primera vuelta. El RC Celta B fue el tercer equipo que puntuó esta temporada en El Toralín, empatando a dos goles: «Va a ser un partido difícil ante un filial que hace las cosas muy bien y que querrá cerrar ya la permanencia, aunque por sus últimos resultados no creo que vaya a pasar muchos apuros». Hay que recordar que en los últimos cuatro partidos que ha jugado como local se ha impuesto a sus rivales.

Yuri, cuando esté al 100%

Bolo fue interrogado una semana más por Yuri y la posibilidad de su regreso. Ya de haber esperado tanto, un poco más ya... No quiere el preparador arriesgarse a otra lesión del que definió como su mano derecha en el vestuario: «Depende de sus sensaciones. Confío plenamente en él y le he dicho que si no está al cien por cien, es mejor no arriesgar, porque lo vamos a necesitar. Además, Bolo valoró el papel llevado a cabo por otros jugadores ante la ausencia del capitán: «Otros futbolistas han dado ese paso adelante, han demostrado que tienen hambre y ganas de seguir creciendo».

Hoy, último entrenamiento y viaje a la ciudad olívica.