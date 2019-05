Bolo: «Vamos a jugar como si fuesen tres puntos»

OTERO CONDE | PONFERRADA

Hombre de sangre caliente, pero sereno. Es Jon Pérez Bolo, que se confiesa ilusionado, pero que quiere abstraerse y abstraer en cierto modo a su equipo de la mezcla de euforia e ilusión que hay en Ponferrada con la Deportiva: «Los jugadores están al 200%, y eso se llama ilusión. El equipo ha trabajado de una forma increíble y tenemos ganas de que llegue el domingo para poner el práctica lo que hemos hecho durante la semana. Nuestra ilusión es la ilusión de la gente que nos para por la calle y se le ve en los ojos ese brillo especial. Eso nos hace estar contentos y con muchas ganas. Por eso vamos a pelear a tope para que podamos conseguir algo importante. Es difícil abstraerse. Yo también soy caliente y me gusta esto, pero hay que ser también más analíticos y preparar esto bien. No vamos a levantar los pies del suelo y hemos de seguir con esta línea de trabajo, que es lo que nos ha llevado hasta aquí. Cuanto más disfrutemos del trayecto, más cerca estaremos de disfrutar el éxito».

No tiene pinta de que vaya a haber muchos cambios en el once inicial con respecto a las últimas semanas, aunque en el último encuentro el técnico reservase a los apercibidos de suspensión. Y para no volver a obsesionarse con la hierba artificial, el vasco recordó las dos últimas salidas a terrenos de juego con esa superficie: «Debemos tener como muestra los partidos ante Real Valladolid y Unión Adarve. Pueden ser encuentros parecidos. Valoraremos mucho todo para hacer la alineación. No tengo duda de que los que salgan van a rendir».

Recordó Bolo que estar concentrado es básico y en cierto modo celebra que al rival le falten piezas fundamentales: «Es un partido para no perder la concentración en ningún momento. Si ya en cualquier partido tienes que estar concentrado al 100%, en este mucho más porque hay muchos condicionantes. Hay que estar intensos y no cometer errores porque lo pagas caro».

El director técnico deportivista no quiso hablar de favoritismo y sí sobre cómo afrontar la eliminatoria: «Si estás en play off, es porque te lo has ganado haciendo una buena competición y siendo regular. Nosotros no miramos si jugamos contra unos u otros. Tenemos que ser la Ponferradina. Si la gente piensa que somos favoritos, eso no nos va a hacer cambiar. Tenemos que tomar la cita como un partido más, como si valiese tres puntos y no hubiese vuelta. Por tanto, vamos a ir a ganar sin pensar en el choque de El Toralín».

Por último, Bolo recordó sus palabras a su llegada a Ponferrada hace casi un año. Su objetivo inicial ya está cumplido, pero aún quedan cosas por hacer: «Hace bastantes meses dijimos que veníamos a jugar el play off, pero ahora no nos podemos parar aquí y queremos poner la guinda al pastel pasando eliminatoria tras eliminatoria y llegar al 30 de junio con opciones de subir. Por ahora no hemos hecho nada».

Yacouba Diori es la única ausencia en el bando deportivista. Está por ver si Bolo da hoy la convocatoria o si viaja todo el plantel a Barcelona.