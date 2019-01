Bolo ya puede contar con sus cinco caras nuevas

OTERO CONDE | PONFERRADA

Yorgan Edem Agblemagnon, Carlos Bravo, Manu García, Edward Bolaños y Álex Aizpuru, ‘Kaxe’, podrán estar pasado mañana en la convocatoria de cara al partido ante el Unión Adarve. A partir de ahora será Jon Pérez Bolo el que tenga la opción y decisión de contar con ellos, pues desde el día de ayer la SD Ponferradina ya dispone de toda la documentación necesaria -transfers incluidos- para que puedan ser alineados y jugar con la camiseta blanquiazul. Son cinco caras nuevas de las que parece claro que como mínimo dos van a estar en esa lista ante el duelo madrileño. Con la lesión de Gazzaniga, que no estará listo hasta finales de enero, y la marcha de David Gómez, Bolo tendrá que usar a los dos nuevos porteros del primer equipo: Manu García y Yorgan.

Esta vez la entidad berciana no se encontró los problemas del verano y en poco más de 24 horas tenía todo solucionado. Hay que recordar que durante media temporada el club se tuvo que tragar las fichas de Yorgan y Bolaños y ubicarlos en el filial porque el 31 de agosto no tuvo los tránsfers para tramitar sus correspondientes fichas.

Estas cinco nuevas caras abren un importante abanico de posibilidades al entrenador, que tendrá aún más difícil hacer las convocatorias y los descartes, más cuando con la recuperación del defensa Jon García, sólo Gianfranco Gazzaniga estará fuera de combate.

Retraso

Las bajas temperaturas que hay estos días en El Bierzo y que afectan a los campos de juego y de entrenamiento hicieron que ayer se retrasase la sesión de trabajo del conjunto blanquiazul hasta las 11.30 horas. Hoy y previsiblemente los próximos días sucederá lo mismo, por lo que también sufrirá dilación con respecto a semanas anteriores la comparecencia pública de Bolo ante los medios de comunicación social de la comarca. Además, antes de la misma el club procederá a presentar a Manu García, que lleva casi una semana en la entidad de El Toralín desde su fichaje.

Tras el trabajo de ayer fue Jorge García el que compareció ante la prensa para hablar de las bajas en la plantilla, de los días que ha habido de descanso y del próximo partido: «Es una pena que tres compañeros nos hayan tenido que dejar, pero los cambios son ley de vida en este deporte. A los nuevos les damos la bienvenida y este fin de semana vamos todos juntos a por los tres puntos. El descanso y reunirnos con la familia nos ha venido bien para recargar las pilas. Queremos dar los tres puntos a nuestra afición como regalo de Reyes».

En el equipo madrileño continúa siendo baja el ex deportivista Gerardo García Berodia. El madrileño está en la recta final de la recuperación de una lesión muscular, pero no llega a tiempo para jugar en El Toralín. Aunque la baja más sensible será al de Carlos Bravo, que el domingo será rival tras su reciente fichaje por la SD Ponferradina. El gijonés Astu debutará en el banquillo de «Los Lobos», tras sustituir en el cargo de entrenador a Óscar Fernández.