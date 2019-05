Borja Valle: «Me siento importante y querido; las cosas me van saliendo»

Borja Valle aparca la calculadora en un final de curso que su equipo, el RC Deportivo, afronta fuera de las posiciones de play off a Primera División después de un mes y medio complicado que se ha llevado por delante al técnico Natxo González y ha provocado la dimisión del Consejo de Administración, dos noticias que, según él, no han sido positivas para el club.

El extremo ponferradino, autor del gol que encarriló el triunfo ante el Numancia hace una semana, confiesa que haber roto una serie de nueve partidos sin ganar (sin contar el anulado con el Reus) les ha permitido recuperar el optimismo en el último tramo de una temporada en la que él ha encontrado la continuidad que le había faltado en sus primeros meses como blanquiazul: «Era una victoria ansiada. No se estaban dando los resultados. Por un motivo u otro no acabábamos de encontrar las sensaciones. Tuvimos un bache bastante grande y ahora hay que intentar mantener esta buena dinámica que empezamos en Soria. Estás todo el año arriba, siendo tan solvente en casa, y cuando llega un bache tan grande como el que tuvimos, tan continuo, te hace perder un poco la esperanza e ilusión que tiene todo el mundo de afianzarse. Esperemos que este bache quede olvidado. Todos somos conscientes de a cuántos puntos está el play off y el ascenso directo, pero lo mejor que podemos hacer es no pensar en eso. Ahora mismo sabemos que los partidos que quedan son finales y lo que tenga que pasar, que pase. Es muy difícil hacer un pleno, pero en el fútbol todo puede suceder. En Soria volvimos a ser un equipo vertical, solvente y ésa es la idea hasta final de temporada. Es muy complicado ganar todos los partidos, pero si afrontamos cada uno como una final, sin mirar más allá, sería muy bueno. Ésta es una categoría muy complicada que no sabe de nombres ni de historia. Y como ejemplo, nuestro próximo rival -el Real Zaragoza-, que está luchando por no descender. Ahora vamos a un campo en el que van a salir a apretarnos y mordernos y tenemos que pensar en nosotros, en nuestro objetivo. Natxo tenía una forma de ser o de actuar; Martí tiene una forma diferente de entender las cosas y actuar. Eso no quiere decir que sea mejor o peor. Ha sido un cambio, que a lo mejor el club y la plantilla necesitaban, y nosotros no nos metemos en eso. Estamos trabajando muy bien, afrontando lo que queda con positivismo y muy ilusionados. En fútbol tampoco creo que haya nada necesario. Cuando las cosas no acaban de salir, hay que mover piezas y los más dañados son siempre los entrenadores. Este mes y medio ha sido complicado. Parecía que todo era idílico y de repente las cosas empiezan a no salir y los resultados llevaron a destituir a Natxo y a que luego dimitiese el Consejo de Administración. En los clubes en que he estado lo único que he deseado es sentirme útil. Aquí el año pasado al final, lo conseguí. Acabó en descenso, pero me quité una espina y este año estoy feliz, contento. Estoy participando, me siento importante y querido. Tengo un año de contrato más y estoy tranquilo, no quiero pensar en una renovación, sino en ayudar y hacer las cosas bien».