Del Bosque atiza a Rodri y Asensio

M. U. N. | MADRID

El exseleccionador nacional, Vicente Del Bosque, desveló que le había parecido «un poco feo» que Marco Asensio y Rodrigo Hernández hubieran rechazado formar parte de la selección española sub-21 que después se proclamó Campeona de Europa en Italia.

En el noveno aniversario del Campeonato del Mundo de Sudáfrica 2010 logrado por España con Del Bosque como máximo responsable, lamentó las ausencias en el plantel de Luis De la Fuente del atacante del Real Madrid y del centrocampista del Atlético Madrid recientemente fichado por el Manchester City.

«Lo digo con dolor, que no hayan ido Asensio ni Rodri me parece un poco feo», señaló Del Bosque, después de que ambos jugadores no fuesen convocados con la selección sub’21 para el Europeo de Italia y San Marino, de la que los chicos de De La Fuente salieron campeones y que calificó de «éxito» y «fantástico».

«Me ha sentado muy mal. No sé si tienen la culpa ellos, los clubes... No me ha gustado» repitió el ex seleccionador nacional. Además, apuntó que ir convocado en cualquier categoría debería de ser considerado como un premio.

«Representar a la selección española en cualquier categoría debe de ser algo que no se puede olvidar. Hay que ir de una manera correcta, con ganas y entusiasmo», aseveró.