El botín de Mourinho: 434 millones para una Liga Europa y una Copa de la Liga

José Mourinho deja en el Manchester United 434 millones de euros gastados en fichajes, que han servido para conquistar una Liga Europa y una Copa de la Liga. En el capítulo de ventas, las salidas en el United en el periodo Mou han dejado 82 millones en las arcas del United, lo que refleja un balance negativo de 352 millones en los mercados de fichajes, según datos de Transfermarkt.

El champán del gasto se destapó con la incorporación del francés Paul Pogba en el verano del 2016. Un total de 105 millones pagados a la Juventus por un jugador que quería volver a la fue su casa y que estaba catalogado como uno de los mejores centrocampistas del mundo.

Llegada de Ibrahimovic

Avalado por su papel en Turín donde alcanzó la final de la Champions en el 2015, Pogba fue el diamante de un mercado veraniego en el que estuvo acompañado por Henrikh Mkhitaryan (42 millones-Borussia Dortmund) y por Eric Bailly (38 millones-Villarreal). También llegó Zlatan Ibrahimovic, en condición de agente libre.

En el primer verano de Mou en Old Trafford, salieron Memphis Depay (16 millones-Olympique de Lyon) y Morgan Schneiderlin (22,9 millones-Everton). Esa campaña se conquistó la Liga Europa y la Copa de la Liga, lo que unido al fracaso en la Premier, donde los 'Diablos Rojos' acabaron sextos, animó al gasto.

Un plan 'perfecto'

Romelu Lukaku (84 millones-Everton), Nemanja Matic (44 millones-Chelsea) y Victor Lindelof (35 millones-Benfica) llegaron en verano, para reforzar todos los puntos clave del equipo. Un plan perfecto, si no fuera porque ni Lindelof ni Matic cumplieron con lo esperado, y porque Lukaku se volvió más irregular que en su época 'Toffe'.

Para rematar la faena, el United le arrebató al Manchester City a Alexis Sánchez (34 millones-Arsenal) cuando al chileno solo le restaban seis meses de contrato con los 'Gunners'. A cambio, el United dio a Mkhitaryan al Arsenal, por la misma cantidad, 34 millones, un cambio de cromos en el que el United parecía el mayor beneficiado. Los 30 partidos y cuatro goles de Alexis con la camiseta roja, no dictan lo mismo.

Más salidas

La joven promesa belga Adnan Januzaj marchó de la "disciplina mancuniana" por 8,5 millones en dirección a la Real Sociedad. La temporada en blanco, con la final de la FA Cup y el subcampeonato liguero como mayores éxitos, restringió el bolsillo de los Blazer -familia dueña del United- que solo se dejaron 82 millones en incorporaciones.

Fred, apenas utilizado por Mourinho, fue fichado al Shakhtar Donetsk por 59 millones de euros, mientras que Diogo Dalot, joven lateral del Oporto, firmó por 22 millones. Lee Grant llegó como tercer portero, por 1,7 millones.

Las ventas no se dispararon. Mou se deshizo de Daley Blind, llegado de la mano de Louis Van Gaal en el pasado y vendió al portero Sam Johnstone al West Bromwich Albion.

En total, 434 millones gastados en dos años y medio (si no se cuenta el gasto del cambio Mkhitaryan-Alexis) que han dado para poco más que rescatar al United del olvido con una Liga Europa y un título menor como la Copa de la Liga. Un desembolso que no ha colmado las expectativas y que ha terminado con Mou despidiéndose de Old Trafford.