Bottas y Hamilton imponen la dictadura de Mercedes en Bakú

david sánchez | madrid

Todo lo que podía pasar no pasó. Después de dos días con varias banderas rojas en cada jornada, la carrera del GP de Azerbaiyán se presentaba con unas expectativas de accidentes e incidentes muy altos, y sin embargo se resolvió en los primeros metros y no hubo mayores problemas que en cualquier otra carrera. En domingos en los que no hay incidentes, el candidato a ganar es claro: Mercedes. Fue Valtteri Bottas el que mantuvo el listón de la escuadra alemana en lo más alto, esta vez sin dejar opción de victoria a su compañero Lewis Hamilton. El británico lo intentó en los primeros compases de la carrera y, 50 vueltas después, en los últimos giros. En ambos casos se encontró con el mismo resultado.

Y es que desde el primer momento se vio que el Bottas de este domingo es el mismo que ha hecho dudar seriamente a quienes apuestan por Hamilton a final de temporada. Agresivo cuando debía, fiable y fino cuando le avisaban de que cuidara neumáticos, y sobre todo rápido cuando debía apretar para garantizar su victoria, el finlandés sale nuevo al frente de la clasificación general en un fin de semana perfecto para él y que culmina un nuevo fin de semana de control absoluto de su escudería. En cuatro carreras que va de temporada, han sumado cuatro dobletes: nadie había tenido semejante dominio en un arranque de Mundial. Esta escudería Mercedes mejora el arranque de la casi imbatible Williams de 1992, cuando entre Nigel Mansell y Ricardo Patrese sumaron cuatro victorias y tres segundos puestos en las primeras carreras del Mundial. Sólo el segundo del, por entonces, ‘chaval’ Michael Schumacher les impidió igualar el hito que casi tres décadas después ha alcanzado Mercedes.

Sainz, por fin, se estrena pese a McLaren. Fue a la cuarta carrera cuando Carlos Sainz estrenó su casillero de la temporada 2019. El piloto español acabó en 7ª posición tras una carrera en la que llegó a ir 5º y en la que demostró que, cuando no tiene elementos externos que no puede o no sabe esquivar, está en condiciones de pelear por el ‘top 10’ de manera constante.